AZ-Kolumne von Jean-Marie Pfaff: FC-Bayern-Star Upamecano kann nicht mithalten

In seiner AZ-Kolumne kritisiert Jean-Marie Pfaff Bayerns Abwehr-Star Dayot Upamecano – und er nimmt die Klubführung in die Pflicht: "Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic müssen sich hinterfragen."

München - Der FC Bayern ist raus aus der Champions League, das erhoffte Wunder ausgeblieben. Ich habe das Spiel im Stadion verfolgt und finde: Diese Mannschaft von ManCity war zu packen. Das lag zu einem daran, dass sie selber nicht an die Leistung und den Spirit aus dem Hinspiel anknüpfen konnten, zum anderen aber auch an der guten Leistung der Bayern vor der Pause. Es zeigte sich aber auch das Problem der Münchner in dieser Saison: die Chancenverwertung!

Und dann war es auch irgendwie bezeichnend, dass Dayot Upamecano vor dem 0:1 ausrutscht und so den Treffer für Haaland ermöglicht. Ausgerechnet Upamecano, der schon im Hinspiel nicht seinen besten Tag hatte und ein Unsicherheitsfaktor in der Bayern-Abwehr war.

FC Bayern bleibt nur noch der Trostpreis

Aus dem Triple-Traum ist nun binnen zwei Wochen das ängstliche Bangen um den Trostpreis Meisterschaft geworden. Und auch die ist längst nicht in trockenen Tüchern. Borussia Dortmund wird dem FC Bayern bis zum Saisonende Paroli bieten – zumal die Unruhen im Verein sicher weiter zunehmen werden.

Gar nicht auszumalen, was passiert, wenn die Bayern auch die Meisterschaft verpassen. . .

Unabhängig davon muss sich der Rekordmeister für die neue Saison komplett neu aufstellen. Es wird wichtig sein, dass Manuel Neuer zurück ins Team kommt, seine Präsenz – auf und neben dem Platz – ist wichtig für diese Mannschaft. Dann brauchst du einen Stürmer, der dir in der Saison 30 oder mehr Tore garantiert. Robert Lewandowski hat man nach Barcelona ziehen lassen – womöglich der entscheidende Fehler, den die Führung in der Vorbereitung auf diese Saison gemacht hat.

Gibt es eine neue Abwehr im Sommer?

Zudem sehe ich Bedarf in der Abwehr. Matthijs de Ligt spielt eine starke Saison, seine Verpflichtung war sehr positiv. Upamecano ist gut genug für die Spiele in der Liga, aber auf absolutem Topniveau kann er nicht mithalten, was die Spiele gegen ManCity deutlich gezeigt haben. Man sollte im Auge haben, was der Transfermarkt in der Abwehr im Sommer hergibt.

Thomas Tuchel ist aktuell die "ärmste Sau", er muss diese Saison irgendwie zu Ende bringen. Das bedeutet: Die Meisterschaft holen, und dann im Sommer mit dem Neuaufbau beginnen. Dafür braucht er die Unterstützung der Vereinsführung. Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic müssen sich gleichzeitig hinterfragen, ob all ihre Entscheidungen wirklich immer das Beste für den FC Bayern waren. Die Fans sehen den Trainerwechsel sehr kritisch, auch die Tatsache, dass man für Lewandowski keinen adäquaten Ersatz verpflichtet hat, stößt vielen Anhängern immer noch sauer auf. Kahn und Salihamidzic müssen die Fankurve hinter sich bekommen, sonst dürfte auch für sie die Luft in München dünn werden. Ich bin aber sicher, dass sie das schaffen werden. Euer Jean-Marie

Der 69-Jährige ist einer der besten Torhüter der Geschichte. Er war belgischer Nationaltorwart (64 Einsätze) und stand beim FC Bayern zwischen 1982 und 1988 insgesamt 156 Mal zwischen den Pfosten. Pfaff war Vizeeuropameister 1980, WM-Vierter 1986, zudem drei Mal deutscher Meister und zwei Mal Pokalsieger. 1987 war er Welttorhüter. Für die AZ ist er als Kolumnist tätig.