AZ-Kolumne von Jean-Marie Pfaff: Der BVB hat es leichter als der FC Bayern

Im Titelrennen kommt es nun zum Showdown zwischen Serienmeister FC Bayern und Borussia Dortmund. Kult-Torhüter Jean-Marie Pfaff wirft in seiner exklusiven AZ-Kolumne seinen Experten-Blick darauf.

München - Die Spannung steigt: Noch zwei Spieltage – und dann steht fest, wer in dieser Saison Meister wird. Der FC Bayern und Borussia Dortmund liefern sich ein packendes Fernduell um den Titel. Lange hat es so eine Konstellation, so eine Spannung in der Bundesliga nicht mehr gegeben.

Pfaff: "Ich wünsche meinem FC Bayern den Titel"

Natürlich drücke ich meinem alten Verein die Daumen. Ich bin im Herzen immer noch ein Roter, habe sechs Jahre in München gespielt. Deshalb wünsche ich meinen Bayern den Titel.

Aber: Das Restprogramm hat es in sich. Gegen RB Leipzig waren es in der Vergangenheit oftmals enge Spiele, zudem braucht Leipzig noch jeden Zähler im Kampf um die Champions League. Das wird ein Spiel, in dem die Bayern ihre beste Leistung brauchen, um den Sieg einzufahren. Und dann geht es am letzten Spieltag zum 1. FC Köln. Auch kein einfaches Spiel, der FC war in dieser Saison zuhause sehr stark, was zuletzt ja auch beim 5:2 gegen Hertha BSC zu sehen war.

Jean-Marie Pfaff: "Gnabry und Müller kommen zum richtigen Zeitpunkt in Form"

Dennoch muss Bayern in Köln bestehen, wenn man Meister werden will. Die Münchner haben zuletzt gegen Schalke sehr überzeugend aufgespielt, wichtig war auch, dass Spieler wie Serge Gnabry und Thomas Müller genau zum richtigen Zeitpunkt in ihre beste Form kommen.

Das reißt die Mannschaft mit – und das könnte der ausschlaggebende Faktor im Meisterkampf werden.

Das Restprogramm des BVB schätze ich insgesamt etwas leichter ein. Auswärts in Augsburg und dann am letzten Spieltag ein Heimspiel gegen Mainz. In Augsburg könnte es unangenehm werden, weil der FCA noch nicht vollständig gerettet ist und zu Hause auch schon die Bayern geschlagen hat. Und Dortmund hat in der Fremde immer gerne mal wieder Punkte liegen lassen.

Dennoch sollte die Borussia in der aktuellen Form dort gewinnen. Das Heimspiel gegen Mainz darf für Dortmund kein Stolperstein werden. Die Mainzer sind aktuell nicht mehr so stark, wie sie es über weite Strecken der Rückrunde waren. Und die letzten Auftritte des BVB vor eigenem Publikum waren wirklich sehr überzeugend.

FC Bayern im Fernduell mit dem BVB: Fällt am Wochenende die Entscheidung?

Möglicherweise fällt am Wochenende schon die Entscheidung, wenn der BVB in Augsburg nicht gewinnt. Aber auch die Münchner müssen erst einmal Leipzig bezwingen.

Und wenn das Titelrennen bis zum 34. Spieltag geht, dann sehe ich Vorteile aufseiten der Dortmunder, die es dann zuhause gegen Mainz wahrscheinlich etwas einfacher haben als Bayern in Köln.

Euer Jean-Marie

Der jetzt 69-Jährige ist einer der besten Torhüter der Geschichte. Er war belgischer Nationaltorwart (64 Einsätze) und stand beim FC Bayern zwischen 1982 und 1988 insgesamt 156 Mal zwischen den Pfosten. Pfaff war Vizeeuropameister 1980, WM-Vierter 1986, zudem drei Mal deutscher Meister und zwei Mal Pokalsieger. 1987 war er Welttorhüter. Für die AZ ist er nun als Kolumnist tätig.