AZ exklusiv: Edmund Stoibers Abschiedsbrief an Karl-Heinz Rummenigge

Mit Karl-Heinz Rummenigge verlässt eine der prägenden Figuren der vergangenen Jahrzehnte den FC Bayern. In der AZ verabschiedet sich ein langjähriger Weggefährte: Aufsichtsrat Edmund Stoiber.

Mit Kalle Rummenigge gibt einer der ganz Großen des FC Bayern das Steuer weiter. Neben Franz Beckenbauer und Uli Hoeneß hat er den Verein ganz besonders geprägt - und zusammengehalten. Der FC Bayern ist mit ihm zu einem Aushängeschild unseres Landes und zu einer gesellschaftlichen Institution geworden.

Er hat sowohl auf dem Spielfeld als auch in der Vorstandsetage einen überragenden Anteil daran, dass der FC Bayern heute zu den Topklubs der Welt zählt. Dass er als gebürtiger Lippstädter und Westfale das Motto des Vereins "Mia san mia" so verinnerlicht hat, hätte er sich in seiner Jugend sicher nicht vorstellen können. Das zeigt aber auch, welche Integrationskraft Bayern und Bayern München besitzen.

Stoiber: "Dieser Abschied ist nicht nur ein Neubeginn"

Was Kalle Rummenigge besonders auszeichnet, sind seine enorme Vernetzung im internationalen Spitzenfußball und sein hohes Ansehen in Europa, das er sich vor allem als langjähriger Vorsitzender der European Club Association erworben hat.

Wer - wie ich - Kalle Rummenigges herausragende Karriere auf dem Spielfeld und in der Führung des FC Bayern aus nächster Nähe erlebt hat, spürt natürlich emotional diesen Einschnitt, der mit dem Wechsel zu Oliver Kahn einhergeht.

Aber dieser Abschied ist nicht nur ein Neubeginn, sondern auch ein Stück Kontinuität. Das ganz besondere Merkmal des FC Bayern ist es nämlich, dass an der Spitze des Vereins und der AG immer Weltklassefußballer gestanden haben.

Rummenigges Nachfolger Kahn hat die gleiche großartige Vergangenheit auf dem Spielfeld, und ich bin überzeugt, dass er in der Chefetage ein Garant für die weitere herausragende Rolle des Klubs im nationalen und internationalen Fußball bleiben wird.