Ausfall von Jamal Musiala sorgt für den nächsten Stimmungsdämpfer beim FC Bayern

Es ist der nächste Rückschlag für den FC Bayern nach dem BVB-Frust! Der formstarke Jamal Musiala steht den Münchnern aufgrund seiner Corona-Infektion in einer wegweisenden Woche nicht zur Verfügung.

München - Nach dem Frust-Erlebnis von Dortmund sorgt der Corona-Ausfall von Jamal Musiala für den nächsten Stimmungsdämpfer beim FC Bayern. Der deutsche Rekordmeister startet ohne seinen Regisseur in eine wegweisende Woche.

Es geht für das Ensemble um Rückkehrer Thomas Müller um das Achtelfinal-Ticket in der Champions League, die von den Bossen eindringlich geforderte Bundesliga-Aufholjagd in einem weiteren Topspiel – und am Samstagabend auch um das Reizthema Katar.

Hainer: "Sofort in die Spur kommen"

"Wenn wir von neun Spielen nur vier gewinnen, dann ist das nicht der Anspruch des FC Bayern", sagte Klub-Präsident Herbert Hainer im BR Fernsehen, "deswegen müssen wir sofort in die Spur kommen, und punkten in der Bundesliga, um wieder ganz nach vorne zu kommen."

Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann belegt hinter Spitzenreiter 1. FC Union Berlin (20 Punkte) und dem nächsten Gegner SC Freiburg (18) nur Rang drei (16). "Er weiß genau, was er zu tun hat und was zu machen ist", sagte Hainer über Nagelsmann, der ihm als Sitznachbar auf dem Rückflug nach dem BVB-2:2 einige Szenen auf dem Laptop gezeigt habe.

Formstarker Musiala fällt aus

Besser als in der Bundesliga sieht es in Europas Königsklasse aus, in der die Münchner nach neun Punkten und 9:0 Toren am Mittwoch (21 Uhr, DAZN und im AZ-Liveticker) bei Viktoria Pilsen gerne das Achtelfinale fix machen würden. Der formstarke Musiala fällt dann aus, er zählte in dieser Saison zu den konstantesten und besten Münchnern. Möglicherweise kann er am Sonntag (19.30 Uhr) gegen Freiburg wieder eine Kader-Option sein. Gegen die Tschechen kehrt Leader Müller zurück, der wie Manuel Neuer, Leon Goretzka und Joshua Kimmich gut anderthalb Monate vor dem WM-Start nach einer Corona-Infektion wieder fit ist.

Einen klaren Sieg in Pilsen und im Münchner Idealfall schon das sichere Achtelfinale dürften auch die Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung am Samstag (18.00 Uhr) mit Beifall goutieren. Der FC Bayern will bei der Mitgliederversammlung ein knappes Jahr nach einem chaotischen Abend mit Pfiffen und Buhrufen ein besseres Erscheinungsbild abgeben.

Sponsoring Quatar Airways: Entscheidung nach der WM

"Mir hat das auch unheimlich leidgetan, dass diese Hauptversammlung so ein Bild des FC Bayern München nach außen transportiert hat", räumte Hainer am Sonntagabend in der Sendung "Blickpunkt Sport" ein. Für Fan-Ärger sorgte damals die schon seit Jahren kontrovers diskutierte lukrative Sponsorenbeziehung zur Fluggesellschaft Qatar Airways.

"Wir werden uns nach der Weltmeisterschaft hinsetzen, zuerst mal selber analysieren, wie war die Partnerschaft, dann mit unserem Partner reden und dann werden wir entscheiden", sagte Hainer. Sein Vorgänger als Präsident, Uli Hoeneß, regte im "Sonntags Stammtisch" an, die bis 2023 vereinbarte Zusammenarbeit länger fortzusetzen. "Ich wäre dafür, ihn zu verlängern. Ich habe aber nichts zu entscheiden, das macht der Vorstand", sagte Hoeneß.

Hainer positionierte sich nicht so klar. "Natürlich verstehen wir auch die Position der Fans, wie ich auch hoffe, dass sie die Position des Vereins verstehen. Da ist ein deutlich sachlicher konstruktiverer Austausch jetzt da", sagte Hainer. Der 68-Jährige, der 2019 als Hoeneß-Nachfolger von den 6.091 stimmberechtigten Mitgliedern mit einer überwältigenden Mehrheit von über 98 Prozent bei 79 Nein-Stimmen und 36 Enthaltungen gewählt wurde, steht am Samstag im Audi Dome zur Wiederwahl.