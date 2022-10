Nach Unentschieden in Dortmund: Herbert Hainer äußert sich zu Julian Nagelsmann

Bayern Münchens Präsident Herbert Hainer will schnell zurück an die Bundesliga-Spitze. Zu viele Punkte seien liegen geblieben. Immerhin läuft es in der Champions League. Überzeugt ist er vom Trainer.

10. Oktober 2022 - 07:01 Uhr | AZ/dpa