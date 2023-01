Aufwärmphase des FC Bayern in Katar: Der Ort der WM-Schmach

Am Freitag geht es für den Serienmeister FC Bayern per Sonderflieger abermals ins Trainingslager nach Katar, dem umstrittenen Gastgeber der WM 2022. 20 Grad und viel Luxus erwarten Thomas Müller und Co.

Am Freitag geht es für den Serienmeister FC Bayern per Sonderflieger abermals ins Trainingslager nach Katar, dem umstrittenen Gastgeber der WM 2022. 20 Grad und viel Luxus erwarten Thomas Müller & Co.Aufgalopp an der Säbener Straße: Nach der Leistungsdiagnostik und verschiedenen medizinischen Untersuchungen ging es am Mittwoch endlich wieder raus auf den Platz.

Bei ungemütlichem Winterwetter bat Bayern-Trainer Julian Nagelsmann seine Stars zur ersten Trainingseinheit im Jahr 2023, bis zum Liga-Start am 20. Januar bei RB Leipzig werden noch einige folgen – nicht nur in München.

Am Freitag um 9 Uhr starten die Bayern nach Katar

Nach einem weiteren Training am Donnerstag bricht der Bayern-Tross bereits am Freitag um 9 Uhr früh mit einem Sonderflieger nach Doha/Katar auf. Die verletzten Stammspieler Manuel Neuer, Lucas Hernández und Sadio Mané verpassen den Trip in das Land des aufgrund seiner Menschenrechtsverletzungen mehr als nur umstrittenen Gastgebers der WM 2022.Im superreichen Emirat erwarten Nagelsmann und Co. angenehme 20 Grad Außentemperatur – und eine äußerst luxuriöse Unterkunft.

Wie in den vergangenen Jahren residieren die Münchner, die ja mit Qatar Airways einen extrem lukrativen Geldgeber haben, im Fünf-Sterne-Haus "Al Aziziyah Boutique Hotel".

FC Bayern hat seinen eigenen Koch in Doha dabei

Neben luxuriösen Zimmern im viktorianischen Stil mit Flachbild-Fernsehern und Minibar dürfen sich die Bayern-Profis auf verschiedene Saunen, Dampfbäder, Pools, ein großes Fitnesscenter und mehrere Restaurants freuen, eines davon, das "Primavera", bietet italienische Spezialitäten an. Doch der FC Bayern hat natürlich auch seinen eigenen Koch dabei.

Der große Vorteil der Anlage: Das Hotel liegt unmittelbar neben einem der zwölf (!) Fußballplätze der Aspire Academy. Das Trainingszentrum, übrigens unweit des Khalifa-International-Stadium gelegen, wo die deutsche Mannschaft ihr erstes WM-Spiel gegen Japan verlor (1: 2) – was am Ende das WM-Aus abermals bereits in der Gruppenphase bedeutete –, wurde 2004 eröffnet und kostete mehr als 750 Millionen Dollar.

Nagelsmann feiert seine Bayern-Premiere im Emirat

Neben sehr guten Rasenplätzen gibt es Tennis- und Squashanlagen, Laufbahnen und Krafträume, Wohnheime für Sportler und ein Schwimmzentrum. Highlight der Academy ist der Aspire-Sports-Dome, mit 290.000 Quadratmetern die größte Sporthalle der Welt. Nagelsmann, der aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Winter 2021/22 nicht mit seiner Mannschaft nach Doha reisen konnte und nun vor seiner Premiere im Emirat steht, wird den Feinschliff für die Restsaison aber freilich draußen vornehmen.

Die Plätze sind für gewöhnlich in exzellentem Zustand, mehrere Einheiten pro Tag stehen für die Bayern-Spieler an.Und normalerweise auch ein Teamabend, an dem es sich die Stars um Thomas Müller mal gut gehen lassen nach all der harten Trainingsarbeit.Aber bitte nicht zu gut: Denn bereits einen Tag nach der Rückkehr aus Doha, am 13. Januar (18 Uhr), findet am Bayern-Campus das einzige Testspiel der Vorbereitung statt. Gegner ist RB Salzburg. Das Vorspiel für Leipzig. Bayerns Aufwärmphase.