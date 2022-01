Anzeichen auf Herzmuskelentzündung: FC Bayern bis auf Weiteres ohne Alphonso Davies

Alphonso Davies wird dem FC Bayern bis auf Weiteres nicht zur Verfügung stehen. Laut Trainer Julian Nagelsmann sind beim Kanadier, der sich zuletzt mit Corona infiziert hatte, bei einer Nachuntersuchung leichte Anzeichen auf eine Herzmuskelentzündung entdeckt worden.

"Wir haben gestern bei einer Nachuntersuchung, die wir bei jedem Spieler nach einer Corona-Infektion machen, leichten Anzeichen einer Myokarditis, also Herzmuskelentzündung, festgestellt. Er ist bis auf Weiteres raus aus dem Training und wird auch in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen", erklärte Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr, Sky und im AZ-Liveticker) am Freitag.

Sechs Spieler nach Corona-Infektion zurück

Nagelsmann weiter: "Das muss selbstredend vollständig ausheilen, das dauert auf jeden Fall eine gewisse Zeit, die aber noch nicht genau bestimmt ist. Wir können also längere Zeit nicht mit ihm rechnen."

Sechs Spieler werden nach überstandener Corona-Infektion gegen Köln dafür wieder dabei sein: Manuel Neuer, Tanguy Nianzou, Leroy Sané, Dayot Upamecano, Corentin Tolisso und Omar Richards stehen am Samstag wieder im Kader. Nagelsmann dämpft aber die Erwartungen: "Hundert Prozent fit ist noch keiner. Sie hatten alle eine gewisse Ausfallzeit, der eine oder andere hatte auch Symptome. Außer Manu ist noch keiner so weit, von Beginn an oder länger zu spielen."

Nicht mit dabei sein werden hingegen Kingsley Coman und Leon Goretzka, die mit muskulären Problemen zu kämpfen haben.