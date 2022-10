"Aggressivtät war perfekt": Kein Vorbeikommen an der bockstarken Defensive des FC Bayern

Beim souveränen 3:0-Erfolg gegen Barcelona überzeugte nicht nur Bayerns gewohnt starke Offensive. Auch die Defensive überragte im Camp Nou.

München - Es war nicht verwunderlich, dass mit Matthijs de Ligt ein Abwehrspieler des FC Bayern von der Uefa am Mittwochabend zum Spieler des Spiels gekürt wurde.

Denn einmal mehr überragte beim 3:0-Erfolg gegen Barcelona neben der Offensive auch die Defensive der Münchner. "Die Mannschaft hat das heute sehr gut gemacht. Gegen Barça musst du sehr aggressiv spielen, sehr intensiv", sagte Bayerns "Man of the Match" nach dem Spiel.

Bayern Defensive ließ keinen Torschuss von Barcelona zu

Starke 61 Prozent aller Zweikämpfe konnte der deutsche Rekordmeister im Camp Nou für sich entscheiden. Noch beeindruckender: Robert Lewandowski und Co. brachten keinen einzigen Torschuss auf das Tor von Sven Ulreich.

"Die Intensität war brillant, wir waren in jedem Duell sehr aggressiv", meinte Coach Julian Nagelsmann nach der Partie und betonte: "Wir haben eine gute Entwicklung genommen. Die Intensität und Aggressivität in den defensiven Duellen war perfekt. Wenn du in Barcelona keinen Torschuss zulässt, ist das super."

FC Bayern: Vier von fünf Champions-League-Spielen zu Null

Ersatzkeeper Ulreich, der drei der letzten fünf Spiele zu Null spielte, zeigte sich vor allem von der Leistung der Abwehrzentrale begeistert: "Mit Matthijs de Ligt und Dayot Upamecano haben wir aktuell zwei sehr starke Innenverteidiger, sie verteidigen sehr aggressiv."

Insgesamt war es für Ulreich und den aktuell verletzten Stammkeeper Manuel Neuer bereits die vierte Weiße Weste im fünften Königsklassen-Spiel in dieser Saison. Sollte auch Anfang Februar im Achtelfinal-Hinspiel die Null am Ende stehen, wäre das Tor zum Viertelfinale ganz weit aufgestoßen...