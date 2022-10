FC Bayern: Dreifacher Vorbereiter - Serge Gnabry stürmt das Camp Nou

Serge Gnabry gelingt der "Assist-Hattrick". Er gab drei Vorlagen im Champions League Spiel gegen den FC Barcelona. Nur ein Tor war ihm an diesem Abend nicht gegönnt.

Barcelona – So richtig gerechnet hätte Matthijs de Ligt mit der Auszeichnung "Man of the Match" nicht. Noch auf dem Rasen vom altehrwürdigen Camp Nou wurde ihm der kleine Pokal in die Hand gedrückt. "Für mich war Serge Gnabry der Man of the Match", brachte es der Niederländer vom FC Bayern fast entschuldigend hervor. Fakt ist: Beide Bayern Spieler lieferten bärenstark ab.

Serge Gnabry mit starker Vorbereitung auf Sadio Mané

Es lief die 10. Spielminute. Noch in der eigenen Hälfte schlug Serge Gnabry einen technisch unglaublich anspruchsvollen Ball auf Sadio Mané. Dieser passte millimetergenau in den Lauf des Senegalesen. Der Lupfer über Barça-Keeper Marc-André ter Stegen war da noch die einfachste Übung bei diesem Tor – 1:0 für den FC Bayern.

Auch Choupo-Moting trifft nach Vorarbeit von Gnabry

Während der FC Barcelona überhaupt nicht ins Spiel fand, kam Gnabry aus dem Zaubern kaum noch heraus. Auch den zweiten Treffer von Choupo-Moting (31.) bereitete er sehenswert vor. "Das war top gespielt von Serge. Ich war knapp auf der Abseits-Linie. Das Quäntchen Glück gehört dann einfach dazu", so fand auch der Torschütze lobende Worte für seinen Mitspieler und den zweiten Assist.

Fast hätte er sich für seine tollen ersten 45 Minuten direkt belohnt. Doch sein Treffer in der 55. Minute wurde zurückgenommen. So millimetergenau seine Vorlage zum 1:0 kam, so millimetergenau stand er bei diesem Tor im Abseits. Der Video-Schiri musste auflösen.

Der Assist-Hattrick gelang ihm dann in der Nachspielzeit. Ob gewollt oder nicht – sein Ball fand irgendwie den Weg zu Pavard, der zum Endstand einnetzen konnte.