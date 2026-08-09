Lange wurde spekuliert, jetzt ist es offiziell: Heidi Klum veranstaltet auch 2026 ihre Trachten-Gaudi. Am 17. September lädt das Topmodel zu Musik, Maß und bayerischen Schmankerln ins Hofbräuhaus. TV-Kameras begleiten das Spektakel zwei Tage vor dem Oktoberfest-Start.

Bis Samstagabend war offiziell unklar, ob das "HeidiFest" überhaupt stattfindet. Am Freitag hatte ProSieben gegenüber dem Branchenmagazin "DWDL" bestätigt, dass der Sender Heidi Klums zünftige Trachten-Show in diesem Jahr nicht ausstrahlen wird. Doch es gab bereits einen deutlichen Hinweis darauf, dass die Party offenbar trotzdem steigt: Am Donnerstag vor dem Wiesn-Start war im Münchner Hofbräuhaus keine Tischreservierung mehr möglich. Nun ist auch klar, warum.

Donnerstag vor Oktoberfest-Start: Keine Reservierung im Hofbräuhaus möglich

Heidi Klum (53) lässt sich von der ProSieben-Absage offenbar nicht stoppen. Zwei Tage vor dem Anzapfen auf der Theresienwiese lädt sie erneut zu ihrem "HeidiFest" ins Hofbräuhaus – und sorgt dabei gleich für eine Überraschung: Die Trachten-Party wird auch in diesem Jahr im Fernsehen zu sehen sein. Im Münchner Hofbräuhaus ist daher kein regulärer Betrieb möglich. Heidi Klum hat die Location für ihre Show komplett gemietet.

Nachdem die Quoten im vergangenen Jahr eher mau ausfielen, setzt Klum diesmal auf einen neuen Partner. 2025 konnte das "HeidiFest" trotz großer Show-Prominenz und zahlreicher Schlagerlegenden beim Publikum nur wenig Interesse wecken. ProSieben zieht nun die Konsequenzen und ist raus. Stattdessen kommt der Konkurrent RTL zum Zug.

"HeidiFest" feierte 2025 Premiere auf ProSieben. In diesem Jahr wird die Show mit Heidi Klum am 17. September von RTL übertragen. © Foto: RTL / KI-generiert

Zuschauer rätseln nun, ob die Moderatorin künftig ganz für RTL zur Verfügung stehen wird - und damit auch ihr seit 2006 bestehendes Format "Germany's Next Topmodel" eine neue Heimat finden könnte.

Größer als 2025: So plant RTL das "HeidiFest" zwei Tage vor Wiesn-Anstich

Auf entsprechende Spekulationen reagierte RTL bereits . Dort hieß es: "Wir sind eben eine zu große Temptation." Bezüglich einer längerfristigen Zusammenarbeit betonte der Sender in den Kommentaren zudem: "Mit dem 'HeidiFest' feiern wir gemeinsam mit Heidi Klum ein außergewöhnliches Event. Unser Fokus liegt jetzt ganz auf diesem besonderen Abend. Über darüber hinausgehende Planungen informieren wir, wenn es etwas zu kommunizieren gibt."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Fest steht bisher: Am Donnerstag, dem 17. September, überträgt RTL das "HeidiFest" aus dem Münchner Hofbräuhaus. Gefeiert wird wie im vergangenen Jahr im Kreis der Familie und mit exklusiv geladenen Gästen. Auf dem Programm stehen Blasmusik und bekannte Hits, dazu die Eröffnung der Oktoberfest-Saison. Größer und lauter als bisher soll der Abend werden, verspricht der Sender.

Gäste beim "HeidiFest" 2026 werden "in Kürze" bekannt

Wer genau neben Klum auf der Bühne des Hofbräuhauses stehen wird, hält der Sender vorerst noch zurück. Die Namen der Künstlerinnen und Künstler sollen "in Kürze" folgen. Produziert wird der Abend von RTL Studios.

Heidi Klum freut sich auf gemeinsame Feier

Klum selbst kündigt das Fest mit den Worten an: "Auch dieses Jahr lade ich wieder zu meinem großen 'HeidiFest' ins legendäre Hofbräuhaus in München ein. Ich freue mich sehr, dass wir das Fest erstmals gemeinsam mit RTL und RTL+ feiern und diesen besonderen Abend mit so vielen Zuschauerinnen und Zuschauern teilen können."

Der Sender stellt die Ankündigung in einen größeren Zusammenhang und erinnert an den Beginn von Klums Karriere. "Heidi ist zurück, wo 1992 alles begann: bei RTL", heißt es in der Mitteilung.

2025 blieben die Quoten hinter den Erwartungen zurück

Inga Leschek, Chief Content Officer bei RTL Deutschland, spricht von einem Gewinn für den Sender: "Mit Heidi Klum kommt eine der größten Entertainment-Persönlichkeiten der Welt zu RTL. Das freut uns riesig!"

Obwohl die Premiere auf ProSieben hinter den Quoten-Erwartungen zurückblieb - am 18. September 2025 hatten lediglich 0,76 Millionen Menschen eingeschaltet - schwärmt Leschek von der Show: Das "HeidiFest" habe "schon im vergangenen Jahr mit seinen viralen Momenten gezeigt, welche Begeisterung es auslösen kann".