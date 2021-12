Zu viel gefuttert? Daniela Katzenberger sorgt mit Video für Lacher

Nach dem ganzen Schlemmen an Weihnachten passt Daniela Katzenberger wohl nicht mehr in ihre Hose rein. Wie sie mit diesem Problem umgeht, hat sie in einem witzigen Instagram-Video gezeigt.

27. Dezember 2021 - 16:11 Uhr | AZ

Daniela Katzenberger hat an Weihnachten offenbar zu viel gegessen, wie sie auf Instagram zeigt. © Tobias Hase/dpa