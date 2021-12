Nadja Abd el Farrag verwirrt Fans mit seltsamem Gruß-Video

Eigentlich wollte Nadja "Naddel" Abd el Farrag ihren Fans nur eine nette Botschaft senden. Doch das seltsame Instagram-Video verwirrt ihre Follower.

Bereits in der Vergangenheit hat Nadja Abd el Farrag für einige befremdliche Momente gesorgt. Mit einem aktuellen Video auf Instagram sorgt sie nun erneut für Verwirrung bei ihren Fans. Dabei wollte sie doch lediglich nette Grüße senden.

Naddel sorgt mit Hängebauchschwein-Clip für Verwirrung

In dem 20-sekündigen Clip wirkt Naddel tatsächlich etwas konfus und aufgedreht, hält immer wieder die Schokoladen-Figur eines Hängebauchschweins in die Kamera. "Hallo, ich bin's wieder. Guckt ihr? Hängebauchschwein", sagt sie dazu. "Ich wünsche euch ein schönes, frohes neues Jahr mit meinem Schoko-Hängebauchschweinchen. Alles Gute und viel Glück und kommt gut rein."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Das Video hat die Ex von Dieter Bohlen am ersten Weihnachtsfeiertag gepostet. Dass sie zu diesem Zeitpunkt bereits ein schönes neues Jahr wünscht, irritiert zahlreiche Fans. "Was ist los... Wir haben Weihnachten. Du bist eine Woche zu früh", schreibt ein Follower dazu. Ein weiterer kommentiert: "Echt ne arme Frau."

Es ist nicht das erste Mal, dass Naddel mit einem Auftritt für entgeisterte Fans sorgt. Vor wenigen Wochen zeigte sie sich bei der Aufzeichnung für eine Quizshow im Publikum und wirkte auch dort chaotisch. Während der Aufzeichnung flüsterte sie immer wieder hektisch in die Kamera.

© BrauerPhotos/dpa Bild 1 von 11 Promi-Schlagzeilen 2021: Welche VIPs waren dieses Jahr besonders skandalträchtig? Die AZ zeigt die Top 10. © BrauerPhotos Bild 2 von 11 2021 war kein gutes Jahr für den Münchner Starkoch Alfons Schuhbeck. Nach Insolvenz-Schlagzeilen konnte er zwar von einer Investorengruppe vor der Pleite gerettet werden, die Staatsanwaltschaft hat aber Anklage gegen ihn erhoben - wegen Steuerhinterziehung. © BrauerPhotos Bild 3 von 11 Luke Mockridge hat sich vorerst von der TV-Bühne verabschiedet. Der Comedian wurde von einer Ex-Freundin der versuchten Vergewaltigung bezichtigt. Er selbst widerspricht diesen Anschuldigungen. Momentan hat er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. © Rolf Vennenbernd/dpa Bild 4 von 11 Zwar flog Michael Wendler bereits 2020 wegen geäußerten Corona-Verschwörungstheorien aus der DSDS-Jury, doch der Schlagersänger legte Anfang des Jahres nochmal nach. Er verglich Deutschland im Januar mit einem "KZ" und wurde daraufhin aus den bereits produzierten DSDS-Folgen herausgeschnitten. Auch Instagram sperrte den Wendler. Ehefrau Laura verlor zahlreiche Werbeverträge. Inzwischen bietet das Paar auf der Erotik-Plattform "Onlyfans" exklusive Fotos an, für die man Geld bezahlen muss. © BrauerPhotos Bild 5 von 11 Aufgrund einer getragenen Davidstern-Halskette soll Gil Ofarim in einem Leipziger Hotel von einem Angestellten antisemitisch beleidigt worden sein, wie der Musiker selbst in einem Instagram-Video berichtete. Der Fall sorgte tagelang und weltweit für großes Aufsehen. Doch Aufnahmen einer Überwachungskamera lassen Zweifel an dieser Darstellung aufkommen. Zeugen widersprechen Ofarim ebenfalls. Die Staatsanwaltschaft ermittelt noch immer. © BrauerPhotos Bild 6 von 11 Die Verkündung von Helene Fischers Schwangerschaft sollte eigentlich ein freudiges Ereignis. Doch bevor die Schlagersängerin die Neuigkeiten selbst mitteilen konnte, hatte bereits ein Maulwurf aus ihrem engen Umfeld geplaudert. Die 37-Jährige ist bis heute darüber enttäuscht. Wem aus den eigenen Reihen kann sie nicht (ver)trauen? © Yui Mok/PA Wire/dpa Bild 7 von 11 Mit ihrem Interview bei US-Talkmasterin Oprah Winfrey sorgten Herzogin Meghan und Prinz Harry im März für reichlich Aufregung. Sie warfen einem royalen Familienmitglied sogar Rassismus vor. Das Verhältnis zum Königshaus ist bis heute sehr frostig. Harry soll mit Bruder William und Vater Charles zerstritten sein. © BrauerPhotos Bild 8 von 11 Von der gefeierten NDW-Ikone zur Querdenkerin? Nena hat mit fragwürdigen Aussagen in Bezug auf die Corona-Proteste für reichlich Wirbel gesorgt. Erst bedankte sie sich bei Demonstranten, nachdem es in Kassel zu gewalttätigen Ausschreitungen gekommen war, dann wetterte sie bei einem Konzert gegen die Regierung. Zahlreiche Veranstalter reagierten auf dieses Verhalten und cancelten bereits geplante Auftritte. Inzwischen hat die Sängerin ihre komplette Tour für 2022 abgesagt. © Guido Kirchner/dpa Bild 9 von 11 Überraschender Rauswurf bei RTL: Der Sender trennte sich im März von Dieter Bohlen. Er ist damit bei DSDS und dem "Supertalent" raus. Über sein Ende bei RTL sagte er selbst, der Sender wolle "familienfreundlicher" werden. Eigentlich hätte Bohlen noch für die finalen Live-Sendungen von DSDS vor der Kamera sitzen sollen, meldete sich aber kurzfristig krank. © BrauerPhotos Bild 10 von 11 Im April lösten zahlreiche Künstler, darunter Nadja Uhl, Jan Josef Liefers, Heike Makatsch und Felix Bruch, mit ihrer Aktion "#allesdichtmachen" große Bestürzung aus. In kurzen, zum Teil zynischen Videos kritisierten die Film-Stars die Corona-Maßnahmen der Regierung. Nach viel Kritik ruderten einige VIPs wieder zurück und distanzierten sich von ihren Statements. © BrauerPhotos Bild 11 von 11 Fake-Auftritt nach Flutkatastrophe: RTL-Reporterin Susanna Ohlen berichtete im Juli aus dem zerstörten Bad Münstereifel. Bevor sie jedoch vor die Kamera trat, schmierte sie ihre Kleidung mit Dreck ein, um ihre Mithilfe im Katastrophengebiet zu simulieren. Ein entsprechendes Video von der Aktion wurde via Twitter verbreitet. RTL beurlaubte die Moderatorin daraufhin. Mittlerweile arbeitet sie wieder beim Sender, allerdings hinter der Kamera.

Nach konfusem Auftritt: Naddel sendet Weihnachtsgrüße

Nadja Abd el Farrag hat die Verwirrung, die sie mit ihrem Clip ausgelöst hat, mitbekommen und legt am zweiten Weihnachtsfeiertag nach. "So dann noch einmal ein Weihnachtsgruß …. Feliz Naddeldad für die Meckerer", schreibt sie zu einem Foto, welches sie vor einem beleuchteten Christbaum zeigt.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Auf dem Bild wird sie von einem Mann auf Händen getragen. Um wen es sich dabei handelt, ist bislang nicht bekannt.