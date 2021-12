Tochter von Michael Schumacher: Gina zeigt weihnachtliches Pärchenbild mit ihrem Freund

© BrauerPhotos

Aufgrund einer getragenen Davidstern-Halskette soll Gil Ofarim in einem Leipziger Hotel von einem Angestellten antisemitisch beleidigt worden sein, wie der Musiker selbst in einem Instagram-Video berichtete. Der Fall sorgte tagelang und weltweit für großes Aufsehen. Doch Aufnahmen einer Überwachungskamera lassen Zweifel an dieser Darstellung aufkommen. Zeugen widersprechen Ofarim ebenfalls. Die Staatsanwaltschaft ermittelt noch immer.