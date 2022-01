Zoff im Dschungelcamp: Linda Nobat stänkert vor Prüfung gegen Janina Youssefian

Das kann ja heiter werden: Janina Youssefian und Linda Nobat müssen gemeinsam zur Prüfung im Dschungelcamp antreten. Was die Damen voneinander halten, machen sie kurz vor der Aufgabe mehr als deutlich.

Anouschka Renzi hat es geschafft, aus dem Visier der Dschungelcamp-Zuschauer zu rücken. Nachdem die Schauspielerin am Samstag erfolgreich zur ersten Einzelprüfung angetreten ist, müssen sich jetzt Janina Youssefian und Linda Nobat im Team beweisen. Doch einen Zusammenhalt scheint es bei den beiden TV-Sternchen nicht zu geben.

Linda Nobat über Janina Youssefian: "Die hellste Kerze ist sie nicht"

Im gemeinsamen Interview will Janina ihrer Mitkandidatin Mut zusprechen, die sich vor einer Wissensprüfung fürchtet. Allerdings liegt der Grund dafür nicht in der Angst, selbst zu versagen. Linda glaubt, dass die Bohlen-Ex dabei nicht gut abschneiden würde.

"Du willst also sagen, dass ich ein bisschen doof bin", will Janina von ihrer Teamkameradin wissen. "Nein. Aber wir haben uns bisher nicht so unterhalten, dass ich jetzt deinen Wissensstand bemessen kann", erklärt Linda dazu. "Was ich bis jetzt von dir gehört habe, war jetzt nicht super berauschend." Das hat gesessen. Linda Nobat legt aber nochmal nach und sagt in die Kamera: "Ich will ja nicht sagen, dass sie doof ist, aber die hellste Kerze auf der Torte ist sie definitiv nicht."

Dschungelprüfung: Linda und Janina wagen sich ins "Traumahaus der Stars"

Um die Aufgabe bestmöglich erledigen zu können, raufen sich die zankenden Promi-Damen wieder zusammen. Im "Traumahaus der Stars" müssen sie innerhalb von 15 Minuten so viele Sterne wie möglich finden. Aber wie im Dschungelcamp üblich, treffen sie dabei auf alle möglichen Krabbeltierchen wie Spinnen, Käfer und Ratten.

Während sich Janina Youssefian tapfer schlägt, verfällt Linda Nobat nach dem ersten Raum in eine Art Schockstarre und will das Haus so schnell wie möglich verlassen. Zwei Minuten vor Ablauf der Zeit treten sie wieder vor Daniel Hartwich und Sonja Zietlow - mit einer Ausbeute von fünf Sternen.

Läuft da was zwischen Filip Pavlović und Tara Tabitha?

Im Camp scheint sich eine kleine Liebelei zu entwickeln. Oder etwa doch nicht? Während Tara Tabitha sehr deutlich mit Filip Pavlović flirtet, kommt von seiner Seite nicht viel zurück.

Tara Tabitha flirtet mit Filip Pavlovic, doch der scheint nicht auf die Annährung eingehen zu wollen. © RTL

"Er hat jetzt schon ein paar Mal gesagt, dass wenn er eine Frau treffe, dann wisse er es sofort. Das Gefühl habe ich halt nicht, dass ich das bei ihm bin. Er fasst mich auch nicht so viel an", sagt sie dazu. Ob da vielleicht doch noch mehr gehen könnte? Abwarten.