DSDS ohne Dieter Bohlen - die Show funktioniert trotzdem!

Zum ersten Mal seit fast 20 Jahren läuft eine Staffel DSDS ohne Dieter Bohlen. Bereits vorab wurde von vielen Fans orakelt, dass das nur schiefgehen kann. Doch Überraschung - die Show läuft auch ohne den Poptitanen. Ein Kommentar.

Kann "Deutschland such den Superstar" ohne Dieter Bohlen überhaupt funktionieren? Nachdem er vergangenes Jahr seinen Chefsessel hinter dem Jury-Pult überraschend räumen musste, wurde viel darüber spekuliert, ob das Fehlen des Poptitanen den Untergang für die Casting-Show bedeuten würde. Am Samstag (22. Januar) lief die erste Folge der neuen Staffel im TV und tatsächlich wurde Bohlen kaum vermisst.

Neues DSDS-Konzept: Gesangstalente statt Möchtegern-Superstars

Auch wenn Florian Silbereisen auf der Position des Chefjurors nicht an das markige Image seines Vorgängers heranreicht, so macht er doch einen guten Job. Der Schlagersänger will wohl auch nicht als reine Kopie eines Bohlens fungieren und drückt DSDS seinen eigenen Stempel auf. Unterstützt wird er dabei von einer sympathischen Ilse DeLange, die ihren Emotionen in der Show auch mal freien Lauf lässt, und Toby Gad, der als erfolgreicher Musikproduzent und Songwriter internationales Flair mitbringt.

Dass RTL die Neugestaltung von DSDS ernst meint, wird bereits in der ersten Folge deutlich. Statt Möchtegern-Superstars für schrägen Gesang abzuwatschen, stehen talentierte Kandidaten im Fokus. Das Zusehen macht Spaß und man spürt die gute Laune und den Tatendrang der neuen Jury.

Trotz niedriger DSDS-Quoten - Einschalten lohnt sich

Ob das neue Konzept bei den alteingesessenen DSDS-Fans und Dieter Bohlen-Ultras ankommen wird, ist allerdings eine andere Sache. Laut " " sahen die Premiere der neuen Staffel gerade mal 2,65 Millionen Menschen - weniger als jemals zuvor. Das könnte daran liegen, dass der Ruf der Casting-Show erstmal grundlegend neu aufgebaut werden muss. Mit etwas Zeit könnte die Sendung dann doch noch neue Zuschauer generieren - es würde sich auf jeden Fall lohnen.

Dieser Meinung sind offenbar auch einige AZ-Leser. In den Facebook-Kommentaren zum AZ-Interview mit Jury-Neuling Toby Gad wird die erste Folge von vielen Usern gelobt. "Also ich war total skeptisch aber....bis jetzt ..mega ..tolle Talente.. Jury auch richtig gut ..bin freudig überrascht", lautet ein Beitrag dazu. Ein weiterer Leser schreibt: "Klasse Jury !!! Die drei haben das Format gerettet und neu poliert . Klasse Kandidaten und eine wirklich brillante erste Sendung."