Zensur durch Palast: Das sollte man im TV nicht sehen

Der Kensington Palast, dem offiziellen Wohnsitz von Prinz William und Ehefrau Kate, soll Druck auf den britischen TV-Sender ITV ausgeübt haben, der eine brisante royale Doku über den Streit zwischen Harry und William ausgestrahlt hat.

Wenige Stunden vor der Ausstrahlung der TV-Doku "Harry and William: What Went Wrong?" (dt: Harry und William: Was lief schief?) soll der Kensington Palast den Sender ITV kontaktiert haben, um sich über den brisanten Inhalt zu beschweren. Mysteriös: Tatsächlich wurden anschließend und total kurzfristig Szenen entfernt!

William beschwert sich über inoffiziellen Sprecher von Meghan und Harry

Wollten Prinz William und Herzogin Kate Schaden von Palast und Monarchie durch die Hetze gegen Harry abwenden? Oder entsprechen manche Aussagen einfach nicht der Wahrheit?

Die Doku, die am Sonntagabend in England ausgestrahlt wurde, handelte vom zerrütteten Verhältnis der Prinzen-Bruder und ging der Frage nach, wie es zum Zerwürfnis der einst engen Vertrauten kommen konnte. Mehrere Experten, Insider und Begleiter kamen in der ITV-Doku zu Wort, unter anderem Omid Scobie, Harry-Biograf und Co-Autor von "Finding Freedom". Er gilt auch als inoffizieller Sprecher von Meghan und Harry.

Auslöser sind Behauptungen über Harrys "mentale Gesundheit"

Scobie behauptete, dass Williams Team nach der Südafrika-Reise 2019 gegen Harry gehetzt und seine "mentale Gesundheit" angezweifelt habe. Diese brisante Info veröffentlichte der Autor schon vor Doku-Ausstrahlung, um Aufmerksamkeit (für die Sendung) zu erregen.

Doch am Sonntagabend waren Scobies Aussagen über die mentale Gesundheit plötzlich aus der Doku rausgeschnitten! Laut "Daily Mail" hatte der Palast die Produzenten wegen einer "Anzahl von Details" kontaktiert. Angeblicher Grund: Scobie konnte seine Behauptung nicht ausreichend belegen. Der Kensington Palast bezeichnete die Vorwürfe als "diffamierend" und "unwahr".

Harry sprach erstmals auf Südafrika-Reise über Brüder-Streit

Aber warum wird ausgerechnet jetzt die Südafrika-Reise von Prinz Harry und Herzogin Meghan aus dem Jahr 2019 noch einmal thematisiert? Weil Harry erstmals, und offenbar ohne Absprache mit der Königsfamilie, öffentlich über das Bruder-Zerwürfnis gesprochen hat! Er wandle mit William auf "unterschiedlichen Pfaden", sagte Harry damals. Laut Scobie habe anschließend Williams Stab fiese Behauptungen über Harrys mentale Verfassung gestreut, die für Harry bis heute ursächlich für den Zwist der Brüder sind.