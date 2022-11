ZDF verbietet Auftritt: Thomas Gottschalk fällt bei "Denn sie wissen nicht, was passiert!" erneut aus

Chaos bei RTL: Bei der nächsten Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert!" wird Thomas Gottschalk erneut fehlen. Warum fällt der Entertainer aus und wird Günther Jauch wieder dabei sein?

Thomas Gottschalk darf in der nächsten Ausgabe von "Denn sie wissen nicht, was passiert!" nicht auftreten.

Schlechte Nachrichten für die Fans von "Denn sie wissen nicht, was passiert!": Nach dem Ausfall von Günther Jauch und Thomas Gottschalk in der letzten Sendung (5. November) werden die Zuschauer auch am 12. November auf einen ihrer Lieblingsentertainer verzichten müssen.

Deshalb wird Thomas Gottschalk erneut bei "Denn sie wissen nicht, was passiert!" ausfallen

Wie mitteilt, ist Thomas Gottschalk in der nächsten Ausgabe der beliebten Show nicht dabei. Der Grund dafür klingt unglaublich, denn dem 72-Jährigen wurde von einem anderen Sender Auftrittsverbot erteilt! "Das ZDF ist eifersüchtig, wenn sie ihren besten Mann zwei Wochen vor 'Wetten, dass..?' bei RTL sehen und haben mir Liebesentzug angedroht, wenn sie mich beim Fremdgehen erwischen", erklärte der Moderator seine drohende Abwesenheit. Für die Ansage des ZDF habe er "volles Verständnis".

Zuschauer sauer auf Thomas Gottschalk

Bereits am vergangenen Samstag fehlte Gottschalk bei "Denn sie wissen nicht, was passiert!" im Studio. Die fadenscheinige Ausrede für seine Abstinenz, er habe in Malibu einen "Surfkurs für Fortgeschrittene" belegt, stieß einigen Zuschauern böse auf. Auf Facebook beschwerten sich AZ-Leser über den Entertainer und zeigten sich enttäuscht. "Den Gottschalk sollte man in die Wüste schicken. Das sollte er sich auf dem normalen Arbeitsmarkt erlauben", schrieb ein User dazu. Ein weiterer erklärte: "Wenn’s keine Ente ist, mit der Erklärung von Gottschalk, sollte der Sender mal überlegen, ob er noch der Richtige für ein Fernsehformat ist."

Wird Günther Jauch in der nächsten Sendung wieder auftreten?

Dagegen wurde der Ausfall von Günther Jauch von vielen Fans akzeptiert, denn der 66-Jährige hatte sich erneut mit dem Coronavirus angesteckt. Laut RTL sei noch ungewiss, ob ein Einsatz an der Seite von Barbara Schöneberger am 12. November möglich wird. "Wir hoffen auf eine schnelle Genesung", teilt der Sender mit.