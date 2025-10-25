"Wusste immer noch 80 Prozent mehr als Freunde in meinem Alter": Söder-Tochter Gloria zu Quizdebakel

Markus Söders Tochter Gloria-Sophie Burkandt sorgte im TV für unangenehme Momente. Jetzt will sie es erneut wissen: Wird Burkandt bald in Günther Jauchs Sendung "Wer wird Millionär?" zu sehen sein?

Gloria-Sophie Burkandt will zu "Wer wird Millionär?". Wird sie bald in Günther Jauchs Sendung zu sehen sein?

Gloria-Sophie Burkandt (26), die Tochter von Ministerpräsident Markus Söder (58), gab vor Kurzem ihr privates Liebes-Aus bekannt. Erst zum Wiesn-Auftakt im September hatte die 26-Jährige noch im AZ-Interview verraten, an der Seite eines Amerikaners glücklich zu sein. Abseits privater Geschehnisse sorgte Burkandt zuletzt vor allem mit einem peinlichen TV-Auftritt für Aufsehen. Das Model war im Format "Deutschlands dümmster Promi" zu sehen und konnte zwei Spitzenpolitiker nicht erkennen. Wie wohl ihr Vater darauf reagierte? Jetzt spricht Burkandt über ihre Teilnahme an der Show und macht eine auffällige Andeutung, die mit Moderator Günther Jauch (69) zu tun hat.

Söder-Tochter fällt klares Urteil: "Würde nicht noch mal teilnehmen"

In Bezug auf "Deutschlands dümmster Promi" fällt Gloria-Sophie Burkandt ein klares Urteil: "Ich würde da nicht noch mal teilnehmen." Im Interview mit " " schildert die Influencerin zudem: "Das zeigt aber auch ein bisschen meine Generation. Wir sind es gewohnt, Wissensfragen einfach bei ChatGPT einzugeben. Das ist schlecht, aber auch gut zugleich. Ich bin eine andere Generation."

Tochter von Markus Söder interessiert an "Wer wird Millionär?"-Teilnahme

Burkandt betont lachend: "Wenn ich Fragen aus der Sendung Freunden in meinem Alter gestellt habe, wusste ich immer noch 80 Prozent mehr als alle anderen. Ich würde es aber trotzdem nicht noch mal machen." Dass die 26-Jährige nach ihrer Teilnahme an "Deutschlands dümmster Promi"viel öffentlicher Häme ausgesetzt war, scheint sie mit Humor zu nehmen. Und ihren Willen, es in einem anderen TV-Format zu versuchen, hat der Spott vieler Menschen wohl nicht geschmälert. "'Wer wird Millionär?' würde mich interessieren, weil man dort testen kann, wie gut man in Quizfragen ist", verrät Burkandt.

Markus Söders Tochter zeigt Interesse an einer "Wer wird Millionär?"-Teilnahme. Wie wohl der Ministerpräsident darüber denkt? © imago/Sven Simon

TV-Show von Günther Jauch bald mit Gloria-Sophie Burkandt?

Ob Gloria-Sophie Burkandt also bald in Günther Jauchs RTL-Show zu sehen sein wird? Die Tochter von Markus Söder hat allem Anschein nach jedenfalls große Lust auf ein Erscheinen bei "Wer wird Millionär?". Ob sie hierbei besser performen könnte als bei "Deutschlands dümmster Promi"? Die gebürtige Nürnbergerin scheint hoffnungsvoll.

Tochter von Markus Söder betont: "Ich halte mich fern"

Burkandts Lust auf TV beschränkt sich jedenfalls zu großem Teil auf Jauchs Quizshow. Vor allem Trash-TV-Sendungen kommen für die 26-Jährige nicht (mehr) in die Tüte: "Ich halte mich fern von Reality-Formaten." Das Amazon-Prime-Video-Projekt "Licht aus", in welchem sie 2024 mitwirkte, habe ihr "Spaß gemacht [...]. Aber [weitere, d. R.] Reality-Formate sage ich ab". Für die Söder-Tochter steht fest: "Solche Formate sind nicht mehr mein Fokus."