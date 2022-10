Wow-Auftritt von Lena Meyer-Landrut: Im glitzernden Perlen-BH begeistert sie ihre Fans

Ein gewagtes Outfit von Lena Meyer-Landrut sorgt aktuell mal wieder für Diskussionsstoff bei den Fans. Bei der Auslosung der Gruppen für die Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 2024 ist die Sängerin in einem perlenverzierten BH aufgetreten. Für das freizügige Outfit wird sie aber nicht nur gefeiert.

Fußball und Lena Meyer-Landrut, wie passt das eigentlich zusammen? Ganz gut, wie die Sängerin am Sonntag (9. Oktober) unter Beweis stellte. Sie trat im Rahmen der Auslosung der Gruppen für die Qualifikation zur Fußball-Europameisterschaft 2024 in der Frankfurter Festhalle auf und performte ihren Song "Looking for Love". Zu diesem Anlass hatte sich die 31-Jährige in ein besonderes Outfit gewagt.

Im perlenbesetzten BH: Lena Meyer-Landrut wagt neuen Look

"Ich war heute Opening Act bei der UEFA EM Qualifikations-Auslosung und wir dachten, dafür geben wir look-mäßig mal n bisschen Gas", schreibt Lena Meyer-Landrut auf Instagram und präsentiert ihren Followern ihre Aufmachung für den Abend. Mit einem weißen, bodenlangen Rock, perlenbesetzten BH und kurzer Bob-Frisur erinnert sie fast schon ein bisschen an eine Burlesque-Tänzerin aus den Zwanziger Jahren.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Promi-Kollegen sind hingerissen vom Look der ehemaligen ESC-Gewinnerin. Dragqueen Conchita Wurst findet das Outfit "sensationell", Moderator Elton scheint beinahe sprachlos zu sein. Ein Fan sieht Lena bereits als großen Kinostar und schreibt dazu: "Warum rätseln eigentlich alle herum, wer der nächste James Bond Darsteller wird? Wichtig ist doch eigentlich nur, dass Lena auf jeden Fall das nächste James Bond Girl werden muss!"

"Das bist nicht du": Fan lästert über Lena Meyer-Landruts Outfit

Doch nicht alle Follower zeigen sich begeistert. Lena Meyer-Landrut wird vorgeworfen, sich zu sehr auf ihr Aussehen statt auf ihre Musik zu konzentrieren. "Kannst du auch noch mehr? Vielleicht singen?", lautet ein Kommentar.

Für manche Kritiker scheint sich die Künstlerin auch zu sehr verändert zu haben. "Das ist nicht mehr die Lena, die wir kennen. Ist zwar sehr hübsch, mir aber zu Diva mäßig. Das bist nicht du!" Erst vor wenigen Wochen trennte sich die Sängerin von ihrer langen Mähne und trägt seither einen Kurzhaarschnitt.