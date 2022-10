Vermögen von Pietro Lombardi: Sänger spricht im Podcast mit Freundin über sein Einkommen

Pietro Lombardi gehört zu den erfolgreichsten Ex-Kandidaten von DSDS. Hat er inzwischen ausgesorgt? Im Podcast-Gespräch mit Freundin Laura plaudert der Sänger über sein Einkommen. Wie groß ist sein Vermögen?

Als Pietro Lombardi 2011 die RTL-Sendung "Deutschland sucht den Superstar" gewann, hätte wohl kaum jemand damit gerechnet, dass er auch zehn Jahre später noch erfolgreich in Musik und TV vertreten ist. Doch der sympathische Sänger baute sich über die Jahre eine große Karriere auf. Über Geld spricht er eigentlich nur selten, doch in seinem Podcast " " hat er jetzt tatsächlich über sein Vermögen gesprochen.

Protzige Ansage: Pietro Lombardi verdient monatlich mehr als Freundin im Jahr

Gemeinsam mit Freundin Laura Maria Rypa, die von dem Sänger aktuell ihr erstes Kind erwartet, beantwortet Pietro Lombardi in dem Podcast Fragen von Fans. Dabei kommen die beiden auch auf ihre Finanzen zu sprechen. Als ein Follower wissen will, wer von ihnen mehr Geld verdient, sagt Lombardi-Freundin Laura: "Definitiv ich!" Das will der ehemalige DSDS-Sieger aber nicht auf sich sitzen lassen und erklärt: "Ich sage mal so, ich verdiene in einem Monat das, was Laura in einem Jahr verdient."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Wie groß ist das Vermögen von Pietro Lombardi?

Diesen Seitenhieb, den Laura als "arrogant" abwatscht, habe Pietro Lombardi allerdings nicht ernst gemeint, wie er sagt. Doch tatsächlich könnte sein monatliches Einkommen noch höher liegen als das Jahresgehalt einer Rechtsanwaltsfachangestellten. Wie der Sänger 2020 öffentlich erklärte, könne er im Monat sogar bis zu einer Million Euro verdienen. Er hatte mehrere Nummer-eins-Hits, war Juror bei DSDS und soll sein Geld gut angelegt haben.

Die Höhe seines Vermögens ist nicht bekannt, wird von " " allerdings auf 2,5 Millionen Euro geschätzt. Da könnte Anfang 2023 noch ein großer Batzen draufkommen, denn Pietro Lombardi ist als Jury-Mitglied in der finalen Staffel von DSDS an der Seite von Dieter Bohlen zu sehen.

Pietro Lombardi prophezeit: "Laura wird mehr Geld als ich verdienen"

Auch wenn der Sänger im Scherz damit prahlt, wesentlich mehr als Freundin Laura zu verdienen, könnte sich das seiner Meinung nach bald sogar ändern. "Auf Dauer wird Laura mehr Geld als ich verdienen", sagt er im gemeinsamen Podcast. Die 26-Jährige ist inzwischen selbst eine bekannte Influencerin und hat auf Instagram über 600.000 Follower. Mit Werbung und Kooperationen sind bekanntlich hohe Summen zu erwirtschaften.

Für Laura Maria Rypa kommt es auch nicht infrage, von Pietro Lombardis Vermögen zu leben. "Ich würde mich niemals von einem Mann abhängig machen – niemals! [...] Ich arbeite wirklich für mein Geld", sagt sie dazu, worauf der Sänger kontert: "Jetzt hast du eh ausgesorgt, du bist mit mir zusammen."