"Tatort"-Star Maria Furtwängler wünscht sich neue Liebe ohne Tragik

"Tatort"-Jubiläum für Maria Furtwängler: Die Münchnerin steht seit 20 Jahren als Kommissarin Charlotte Lindholm vor der Kamera. Dabei war sie oft verliebt, doch der Mann fürs Leben war noch nicht dabei. Das darf sich gerne ändern, sagt die Schauspielerin. Schlagzeilen gab es kürzlich auch über ihr Privatleben und das Ehe-Aus.

Schauspielerin Maria Furtwängler wünscht sich für ihre Rolle als "Tatort"-Kommissarin Charlotte Lindholm einen tollen Mann, der bleibt. "Ich würde der Charlotte auf jeden Fall mal eine Liebe gönnen, die nicht nur und gleich tragisch endet", sagte Furtwängler (56). Das sei allerdings nicht leicht. "So eine Figur hat ein Eigenleben, eine eigene Seele. Sie fordert auch bestimmte Dinge ein und andere Dinge lässt sie sich nicht andichten. Das ist wirklich bemerkenswert."

Maria Furtwängler: Kommissarin Charlotte Lindholm ist einsam

Lindholm sei eine einsame Frau. "Und ich wünschte ihr schon mal etwas Liebe und Geborgenheit. Keine Frage." Ob für die nächsten Dreharbeiten schon entsprechende Pläne vorhanden sind, ließ Furtwängler lächelnd offen. "Wer weiß, ob das gelingt. Und mit wem? Mal sehen."

Furtwänglers Rolle verguckte sich in Figur von Hannes Jaenicke

Furtwängler steht seit 2002 als "Tatort"-Kommissarin Charlotte Lindholm vor der Kamera. Dabei hat sich die Figur schon in Männer verliebt, die von Hannes Jaenicke, Heikko Deutschmann, Benjamin Sadler und zuletzt von Jens Harzer gespielt wurden. Am Sonntagabend wurde der Göttinger Lindholm-"Tatort" mit dem Titel "Die Rache an der Welt" ausgestrahlt.

Privat getrennt: Maria Furtwängler gibt Ehe-Aus bekannt

Und auch privat gab es heuer Liebes-Schlagzeilen. Maria Furtwängler und Verleger Hubert Burda (82) haben im August nach mehr als 30 Jahren Ehe ihre Trennung bekannt gegeben. "Sie sind einander, auch angesichts der beiden gemeinsamen Kinder, freundschaftlich und familiär verbunden und werden dies auch in Zukunft so handhaben", heißt es in der offiziellen Erklärung.

Hubert Burda und Maria Furtwängler sind kein Paar mehr. © imago/Future Image

Die beiden Eheleute haben zusammen eine Tochter und einen Sohn: Elisabeth Furtwängler (30) ist Musikerin, ihr Bruder Jacob Burda (32) ist als Digitalunternehmer tätig. Beiden Kinder gehören jeweils 37,5 Prozent der Konzernholding. Ob es schon neue Partner bei Furtwängler und Burda gibt, ist nicht bekannt.