Wolfgang Joop enthüllt: So läuft es wirklich hinter den Kulissen bei "Germany's Next Topmodel"

Die Castingshow "Germany's Next Topmodel" startet in die 18. Staffel. Designer Wolfgang Joop saß bereits in vergangenen Ausgaben neben Heidi Klum in der Jury und gibt jetzt Einblicke hinter die Kulissen.

Designer Wolfgang Joop (78) hatte als Juror bei "Germany's Next Topmodel" nach eigenen Angaben kein Mitspracherecht. "Das macht Heidi. Da kann keiner helfen, auch ich konnte nicht viel machen", sagte er dem "Spiegel" vor dem Start der neuen Staffel der Show am Donnerstagabend.

"Nur das Timing wird von der Redaktion mitbestimmt. Die sagen dann so was wie: "Lass die noch nicht gehen, da kommt noch der Boyfriend, das gibt viele Freudentränen, das nehmen wir noch mit."" Er sei dabei "nicht immer Heidis Meinung" gewesen.

Wolfang Joop packt aus: Sender ProSieben reagiert

Joop saß 2014 und 2015 zwei Staffeln lang mit Klum in der Jury ihrer ProSieben-Modelshow. Dass die besten Drei von Anfang an feststehen, glaube er nicht: "Beim Finale war Heidi allein in der Garderobe und brütete. Das war, als würde der Papst gewählt. Wenn sie unsicher war, nahm sie mal zwei Redakteure dazu."

"Wolfgang Joop kann über #GNTM 2014 und 2015 als vermeintlicher Insider reden. Die Entwicklungen danach hat er nicht alle mitbekommen", betonte ProSieben-Sprecher Christoph Körfer in einer schriftlichen Stellungnahme. "Eine Änderung: Bei #GNTM sind seit mehreren Jahren alle Models mindestens 18 Jahre alt."

Eine Absetzung von GNTM hätte Wolfang Joop "nicht überrascht"

Joop habe sich gefragt, ob die Show noch in die Zeit passt: "Mädchen nach ihrem Äußeren zu bewerten, hat etwas Zweifelhaftes – es hätte mich nicht überrascht, wenn das Format abgesetzt worden wäre", sagte er. Dass die Show stattdessen einen anderen Weg wählte und betont auf Diversität setzte, finde er aber nur bedingt gut. "Was bei 'GNTM' als divers gefeiert wird, ist oft eher theoretisch. Nicht alles, was schief und krumm ist, ist erfolgreich. Was sich tatsächlich verändert hat: Heute geht es um Charakterköpfe. Das klassische Blondchen ist ausgestorben."

Die "GNTM"-Staffel, die am Donnerstagabend starten sollte, ist schon die 18. der Model-Castingshow, die immer wieder in der Kritik steht. 29 Kandidatinnen werden nach Senderangaben zu sehen sein. Und diese werden - anders als sonst - ihre Reise nicht in Deutschland antreten, sondern direkt in Los Angeles. Der Titelsong kommt in diesem Jahr von Pink: "Never Gonna Not Dance Again".