Wird Herzogin Kate zur neuen Lady Diana? Prinz William offenbar in Sorge

Herzogin Kate zeigte sich in letzter Zeit vermehrt ohne Prinz William bei royalen Terminen. Insider vermuten, dass sie gezielt als neue Lady Diana vermarktet werden soll. Was ist der Plan des Königshauses und wie denkt Prinz William darüber?

In den letzten Jahren hat das britische Königshaus einige royale Vertreter verloren: Prinz Harry zog sich mit Herzogin Meghan in die USA zurück und Prinz Andrew lebt seit dem Missbrauchsskandal ein Schattendasein. Doch wer soll den Palast in der Öffentlichkeit repräsentieren? In Herzogin Kate scheint eine sympathische Leitfigur gefunden worden zu sein, die mit ihren Auftritten auch an die verstorbene Lady Diana erinnert.

Palast will Popularität von Herzogin Kate nutzen

Seit Wochen nimmt die Herzogin bereits Termine ohne ihren Ehemann Prinz William wahr. Beim Rugby-Training zeigte sie sich von ihrer sportlichen Seite, beim Besuch des Lego Foundation PlayLab in Kopenhagen wirkt sie fröhlich und gelöst. Auch wenn sie Experten zufolge mit ihrer Körpersprache noch etwas Unsicherheit ausdrückt, ist sie sich sehr wohl ihrer Rolle als Vertreterin der Royals bewusst. Vom Volk wird sie dafür gefeiert, was sich offenbar auch der Palast zunutze machen will.

Die neue Strategie der Royals soll sein, dass Prinz William und Herzogin Kate zu den Sympathieträgern geformt werden sollen, die einst Prinz Charles und Lady Diana in ihren guten Jahren verkörperten. "Was passieren wird, ist, dass es bei Auslandsbesuchen des Paares eher so sein wird wie bei Charles und Diana, wo jeder seinen eigenen Verpflichtungen nachgeht", erklärt ein Insider gegenüber " ".

Herzogin Kate als Lady Di? Prinz William sorgt sich

Prinz William soll angesichts der wachsenden Popularität seiner Ehefrau besorgt sein. Immerhin musste er miterleben, wie seine Mutter mit dem Ruhm und der öffentlichen Aufmerksamkeit kämpfte. "Allerdings akzeptiert William die Popularität seiner Frau voll und ganz. Ihre Ehe ist stark", sagt die royale Quelle weiter.

Damit sich die tragische Vergangenheit nicht wiederholt, sollen die Royals Vorkehrungen getroffen haben. Dem Insider zufolge wird die Anzahl von Fotografen bei öffentlichen Terminen und Auftritt begrenzt, damit Herzogin Kate sich nicht bedrängt fühlt. Das soll allerdings nicht ganz uneigennützig sein, denn mit weniger Beobachtern wirke die Ehefrau von Prinz William freier und entspannter. So könne es zu solchen Situation wie auf der Kinderrutsche in Kopenhagen kommen, für die Kate vom Volk gefeiert wird.