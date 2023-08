Wirbel um Peter Klein bei "Promi Big Brother" 2023: Sat.1 und Management reagieren in der AZ auf die Gerüchte

Ist Peter Klein tatsächlich bei "Promi Big Brother" 2023 als Kandidat dabei? Die Spekulationen um eine mögliche Teilnahme hat Katzenberger-Mama Iris Klein ins Rollen gebracht. Die AZ hat bei Sat.1 und seinem Management nachgefragt.

Alle Jahre wieder gibt es lautes Getuschel über mögliche VIP-Kandidaten für die Reality-Trash-Show "Promi Big Brother". Ein Name, der in der vergangenen Tagen hierbei mehrfach genannt wurde, ist der von Peter Klein. Wird der Stiefvater von TV-Blondine Daniela Katzenberger 2023 tatsächlich in den TV-Knast einziehen? Was steckt hinter den Gerüchten? Wie reagiert Sat.1 darauf?

Peter Klein bei "Promi Big Brother" 2023: Iris Klein feuert Gerüchte an

Am Montag (31. Juli) hat Iris Klein, Noch-Ehefrau von Peter Klein, via Instagram angedeutet, dass ihr Ex an "Promi Big Brother" 2023 teilnehmen könnte. "Wenn mein Ex im Promi BB Haus sein 5678904257igstes Interview gibt...", polterte sie in ihrer Story. Vorangegangen war ein erneuter Streit des einstigen Promi-Paares, bei dem auch Angeblich-Affäre Yvonne Woelke mitmischte. Die Schauspielerin ist mit Peter aktuell in der RTL-Sendung "Wettkampf in 4 Wänden" zu sehen.

Sat.1 reagiert in der AZ: Wird Peter Klein in den Trash-TV-Container ziehen?

Bislang stehen noch keine Kandidaten für die neue Ausgabe von "Promi Big Brother" offiziell fest. Die VIP-Teilnehmer werden erfahrungsgemäß erst kurz vor Start der Sendung im Herbst enthüllt. Die AZ hat beim Sender nachgefragt, wie es mit den Gerüchten um Peter Klein bestellt ist. "Wir freuen uns, dass die Gerüchteküche zur neuen Staffel 'Promi Big Brother' bereits brodelt", teilt ein Sat.1-Sprecher in einem Statement mit. "Sat.1 beteiligt sich jedoch nicht an diesen Spekulationen. Wer Ende des Jahres bei 'Promi Big Brother' einziehen wird, gibt Big Brother rechtzeitig vor dem Start der neuen Staffel bekannt."

Management von Peter Klein über mögliche "Promi Big Brother"-Teilnahme: "Iris streut Gerüchte"

Ein klares Dementi des Senders für einen Auftritt von Peter Klein in der prominent besetzten Trash-Show ist das nicht. Könnte es also tatsächlich zu einer "Promi Big Brother"-Teilnahme des 56-Jährigen kommen? Sein Management spricht auf Anfrage der AZ Klartext und erklärt: "Nein, er [Peter Klein, d.R.] ist bisher in keinem anderen TV-Format eingeplant. Iris streut die Gerüchte herum, wie sie das immer macht."

Aktuell strebt Peter Klein eine Karriere als Musiker an, arbeitet seit geraumer Zeit an eigenen Songs. Vor wenigen Wochen sagte er dazu im Gespräch mit der AZ: "Wir werden relativ zeitnah starten und ich denke, dass in den nächsten Tagen oder Wochen die ersten Stücke aufgenommen werden und wir mit der Veröffentlichung losgehen können." Bestimmt wird man ihn auch in Zukunft wieder in der ein oder anderen Promi-Show sehen – vielleicht ja doch noch bei "Promi Big Brother".