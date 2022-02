"Wir verkaufen unsere Würde nicht": Harald Glööckler verspielt Dschungelkrone

Die verweigerte Dschungelprüfung setzt Harald Glööckler noch immer zu. Der Designer wettert gegen die Ekel-Aufgabe und verspielt damit die Chancen auf die Dschungelkrone.

Harald Glööckler ist aufgebracht. Nachdem er in der Dschungelcamp-Folge von Donnerstag (3. Februar) nicht zur Prüfung antreten wollte, zeigt er sich danach noch immer entsetzt von der geforderten Aufgabe. Dabei erklärt er lautstark, dass er bei solchen Bedingungen lieber auf die Krone verzichte.

Harald Glööckler wütet gegen Dschungelprüfung

Als Vegetarier wollte sich Glööckler nicht in einen Kübel voller Fleisch- und Fischabfälle setzen. "Mich in so einen Bottich voller Herzen und Nieren zu setzen – mache ich nicht. Wir verkaufen unsere Würde nicht", erklärt er wütend dazu. Dabei hat er sich im Dschungelcamp bislang eher von seiner kämpferischen Seite gezeigt.

Harald Glööckler zeigt sich immer noch entsetzt von der Dschungelprüfung. © RTL

Seine Entscheidung rechtfertigt Harald Glööckler damit, dass er Vegetarier sei. "Mein Problem ist, ich esse kein Fleisch. Ich kann nicht neben einem ganzen Bottich voller Tierleichen so was machen!" Bereits während der Prüfung bezeichnete er sich selbst als Tierschützer. Jedoch hatte Moderator Daniel Hartwich zu diesem Thema eine Frage: "Hast du nicht auf dem Hinflug gepostet, wie du Garnelen und Lachs gegessen hast?" Glööcker erklärte daraufhin, dass Vegetarier kein Fleisch, aber Fisch essen würden.

Harald Glööckler weiß, dass ihm die Aktion geschadet hat

Zurück im Camp erklärt der Designer seinen Mitstreitern, warum er zu der Prüfung nicht antreten konnte. Dabei ist ihm allerdings bewusst, dass ihm diese Aktion sehr geschadet haben könnte. "Kurz und knapp: wir haben keine Punkte, dafür aber für euch die Chancen vergrößert, dass ihr die Krone kriegt und nicht wir."

Für Eric Stehfest ist die Entscheidung von Harald Glööckler nicht ganz nachvollziehbar. "Ich finde, das hätte er sich vorher überlegen müssen", sagt er dazu im Dschungeltelefon. "Generell ist es ja das, was den Dschungel ausmacht. Sich genau diesen Dingen zu stellen. Es gilt über sämtliche Schatten zu springen und die Zähne zusammenzubeißen."

Tatsächlich wird Harald Glööckler kein Dschungelkönig mehr, denn er fliegt aus der Show.