"Das geht zu weit": Anouschka Renzi und Harald Glööckler verweigern Dschungelprüfung

Und wieder wollen zwei Dschungelcamp-Promis nicht zur Prüfung antreten. Anouschka Renzi und Harald Glööckler sträuben sich gegen Fleischabfälle und Fischschlotze.

Mit den Prüfungen ist es im diesjährigen Dschungelcamp ein ständiges Auf und Ab. Nachdem Eric Stehfest vor wenigen Tagen bereits eine Aufgabe in der Trash-Show abgelehnt hatte, zeigen sich jetzt Anouschka Renzi und Harald Glööckler von ihrer bockigen Seite. Warum wollten sie nicht antreten?

Dschungelprüfung mit Innereien und Fleischabfällen für Anouschka und Harald

Die letzten Dschungelprüfungen hatten die Promis nämlich eigentlich ganz gut absolviert. Am Mittwoch konnten Filip Pavlović und Peter Althof trotz peinlicher Wissenslücken alle Sterne für ihre Mitstreiter erspielen. Dieses Mal setzen die VIP-Camper ihr Vertrauen in Anouschka Renzi und Harald Glööckler, die beide in die Prüfung gewählt werden - eine falsche Entscheidung!

Bei dem Spiel "Make memory great again" sollen die Kandidaten sich innerhalb von 45 Sekunden 16 große Memorykarten merken. Wie bei dem beliebten Kinderspiel müssen Harald und Anouschka dann die passenden Paare finden. Aber es wäre nicht das Dschungelcamp, wenn nicht eine ekelhafte Komponente dabei wäre. "Antwortet ihr falsch, geht es für den jeweils anderen in den Tank mit Innereien, Fleischabfällen, Fischschlotze und vielem mehr", erklärt Daniel Hartwich dazu. "Und ich will euch auch nicht vorenthalten, dass auch von oben die ein oder andere Überraschung kommen kann."

Diese Behälter voller Fleischabfälle und Fischschlotze sind für Anouschka Renzi und Harald Glööckler zu viel. © RTL / Stefan Menne

Harald Glööckler und Anouschka Renzi verweigern Aufgabe: "Das ist grenzwertig"

Für Harald Glööckler und Anouschka Renzi gibt es nur eine Antwort auf die Frage, ob sie zu der Prüfung antreten wollen: "Nein." Der Modedesigner versucht, seine Entscheidung zu erklären: "Irgendwas mit Scheiße, alles hätte ich gemacht. Aber als Vegetarier setze ich mich nicht da rein." Allerdings scheint Harald vergessen zu haben, dass er in der ersten Folge einen Kudu-Penis gegessen hat.

Anouschka Renzi versucht nicht, eine fadenscheinige Ausrede zu finden. "Linda hat danach vier Tage gestunken. Ich möchte das nicht auch! Das ist grenzwertig", sagt sie dazu. Sie redet sich in Rage und feuert gegen die Produktion: "Fi*** euch mit euren Sternen. Das geht zu weit."

Null Sterne für Harald und Anouschka. Wie werden ihre Mitcamper die Entscheidung aufnehmen? © RTL / Stefan Menne

Verspielt Harald Glööckler seine Chancen auf die Dschungelkrone?

Für Harald Glööckler könnte die Entscheidung, nicht zur Dschungelprüfung anzutreten, weitreichende Konsequenzen haben. Der schrille Modedesigner gilt als Favorit auf die Dschungelkrone. Er zeigte sich von seiner bislang unbekannten menschlichen Seite und galt auch bei seinen Promi-Mitstreitern als beliebt. Doch in den letzten Tagen mischte er sich vermehrt in Streitereien ein. Der Nichtantritt zur Dschungelprüfung dürfte beim Zuschauer nicht sonderlich gut ankommen.