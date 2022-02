Filip Pavlovic blamiert sich im Dschungelcamp: "Wollte doch meine Mutter stolz machen"

Filip Pavlovic war der Gewinner der Dschungelshow und erhielt 2021 das goldene Ticket für das "echte" Dschungelcamp. Dort schlägt er sich aktuell wacker. Filip konnte der Schwärmerei von Tara Tabitha entfliehen, den Disput mit Eric Stehfest beenden und in Dschungelprüfungen mit Einsatzbereitschaft sowie Mut punkten.

Ex-"Bachelorette"-Kandidat Filip Pavlovic liefert derzeit im Dschungelcamp ab – und sieht sich plötzlich in der Favoritenrolle wider. Nach seinem Triumph in der Dschungelshow schien es zunächst so, als könne der Hamburger im diesjährigen Dschungelcamp nicht ganz vorn mitmischen. Zu groß war die Show-Konkurrenz bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" mit den Kandidaten Harald Glööckler, Anouschka Renzi, Jasmin Herren oder Tina Ruland.

Filip Pavlovic serviert Tara Tabitha ab – der Zuschauer versteht's

Doch Filip Pavlovic räumte das Feld mittlerweile von hinten auf. Ließ er sich anfangs noch etwas naiv in eine Dschungel-Romanze mit Reality-TV-Sternchen Tara Tabitha verwickeln, so steht er nach ihrem Rauswurf als Einzelkämpfer da, der auch Teamgeist zeigt. Mit Taras Liebes-Geflüster war er überfordert, die Abfuhr kam spät, aber deutlich: "Du tust gerade so, als wenn wir drei Jahre in einer Beziehung gewesen wären." Bei den Zuschauern hat er dabei aber überhaupt keine Sympathiepunkte verspielt. Er wahrte Würde und Respekt, schüttelte Tara gleichzeitig nett und vorsichtig ab.

Filip Pavlovic vertraut Eric Stehfest nicht

Zudem hat Filip Pavlovic seinen einstigen Gegenspieler Eric Stehfest geschickt im Dschungeltelefon – und damit vor den Zuschauern – vorgeführt. Nach Erics unrühmlichem Prüfungsabbruch äußerte Filip nur wenig Verständnis. Auch die Entschuldigung des GZSZ-Stars nahm er nicht ernst. Psychologisch clever: Filip akzeptierte zwar Erics Entschuldigung, doch er arbeitete Erics Fehlverhalten geschickt analytisch auf – ließ ihn als unglaubwürdigen Egoisten auflaufen, der nicht authentisch ist, manipulativ vorgeht und keine Leistung fürs Team bringt.

Dschungelprüfung: Was man nicht im Kopf hat, hat man im Magen

Stattdessen ließ sich Filip Pavlovic von den Mitcampern selbst in die nächste Dschungelprüfung wählen. Er wollte derjenige sein, der für sein Team zusätzliche Essensrationen erspielen möchte. Gesagt, getan! Doch bei "Kennen oder Flennen" ging es nicht um sportliches Geschick, sondern um die Beantwortung von eigentlich ganz harmlosen Quizfragen. Gemeinsam mit Peter Althof galt es korrekt zu antworten oder den verlorenen Quiz-Stern mit einem Ekel-Getränk zurückzuholen. Was man nicht im Kopf hat, füllt den Magen! Das hat der fitte Ex-"Bachelorette"-Kandidat lernen müssen.

Peinlich: Filip Pavlovic verortet den Reichstag nach München

Besonders peinlich (wie er später selbst gemerkt hat) wurde es bei der Frage nach dem Standort des Reichstagsgebäudes. Filip, wie aus der Pistole geschossen: "München!" Berlin wäre natürlich richtig gewesen. "Ich bin so doof. Ich weiß das doch. Wie komme ich auf München?", schämte er sich in Grund und Boden. Und ärgerte sich weiter: "Wie kann ich München mit Berlin verwechseln!? Ich wollte doch meine Mutter stolz machen und jetzt sowas!" Dann flehte er die Moderatoren an: "Kann man das mit München rausschneiden?"

Insgesamt scheiterte Filip Pavlovic an drei Fragen. Immerhin: Nach pürierten Wasserbock-Hoden, Bullen-Anus und Impala-Penis war der Hunger nicht mehr allzu groß. Und Mama Pavlovic dürfte dennoch stolz sein – auf einen Sohn, der als heißer Favorit auf die Dschungelkrone gehandelt wird.