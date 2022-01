Novum bei Dschungelprüfung: Eric Stehfest verweigert Aufgabe - wegen Mitcampern

Das hat es im Dschungelcamp so noch nie gegeben: Eric Stehfest will die Prüfung nicht machen, um seinen Mitstreitern eins reinzuwürgen. Was steckt hinter der egoistischen Aktion?

30. Januar 2022 - 23:55 Uhr | Sven Geißelhardt

Eric Stehfest will nicht zur Dschungelprüfung antreten. Die Begründung dürfte bei den Promis nicht sonderlich gut ankommen. © RTL / Stefan Menne

Eric Stehfest entwickelt sich bei einigen Promi-Kandidaten der diesjährigen Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" zur Persona non grata. Legte er sich in Folge neun (Samstag, 29. Januar) noch mit Linda Nobat, Tina Ruland und Filip Pavlović an, teilt er jetzt gegen das gesamte Dschungelcamp aus. Eric Stehfest sauer: "Ich könnte auf die Energien von Linda, Filip, Peter und Tina verzichten" Was Eric Stehfest von den VIPs in der Show hält, macht er gegenüber Manuel Flickinger deutlich. "Hier wird oft vorgegaukelt, wir sind ein Team und alles ist super", erklärt er dem Ex-"Prince Charming"-Kandidaten. "Ich persönlich könnte auf die Energien von Linda, Filip und auch von Peter und Tina verzichten. Ich bin hier, um authentisch und pur zu bleiben." Eric Stehfest erklärt Manuel Flickinger, was er von den restlichen Dschungelcampern hält. © RTL Keine Dschungelprüfung: Eric Stehfest will nicht antreten Eigentlich soll der ehemalige GZSZ-Schauspieler gemeinsam mit Peter Althof zur Dschungelprüfung antreten, so wollen es zumindest seine Mitstreiter. Doch Eric Stehfest sorgt für ein Novum in der Geschichte des Dschungelcamps. Noch bevor er antritt, ruft er die Worte: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" Damit ist die Prüfung vorbei, auch für Peter gibt es keine Möglichkeit, Sterne zu ergattern. Eric Stehfest und Peter Althof sollen zur Dschungelprüfung antreten. © RTL / Stefan Menne Eric Stehfest will kein Essen für die Dschungelcamper erspielen Zwar gab es auch schon in vergangenen Staffeln des Dschungelcamps Promis, die an Prüfungen nicht teilnehmen wollten und den berühmten Satz sprachen. Doch die Beweggründe von Eric Stehfest sind neu: Er will seinen Mitstreitern, oder besser gesagt Gegenspielern, eins reinwürgen. "Ich habe keine Angst, aber im Camp gibt es Menschen, die frei heraus sagen, dass sie mich richtig scheiße finden, meine Persönlichkeit scheiße finden und meine Gefühle benutzt haben, um mir irgendwelche Geschichten zu erzählen", erklärt der Schauspieler seine Entscheidung. "Deshalb bin ich nicht bereit, für Menschen Essen zu erspielen, die mich nicht leiden können. Das mache ich nicht." Peter Althof darf aufgrund von Erics Entscheidung ebenfalls nicht zur Prüfung antreten. © RTL / Stefan Menne So etwas haben auch Sonja Zietlow und Daniel Hartwich noch nicht erlebt. "Es gibt immer das erste Mal für alles. Das hatten wir noch nie", lautet das Fazit der Dschungelcamp-Moderatorin, die bereits seit der ersten Staffel dabei ist. Was die hungrigen Promis im Camp wohl über die Entscheidung von Eric Stehfest zu sagen haben? Es herrscht allgemeine Fassungslosigkeit. So reagieren die Dschungelcamper auf Erics verweigerte Prüfung Aber Eric geht sogar noch einen Schritt weiter. Er wirft Harald Glööckler und Anouschka Renzi Lügen vor. Laut seiner Meinung seien sie mit ihren Geschichten über ihre Vergangenheit unehrlich gewesen. Für Linda ist die Sache klar: "Das ist rücksichtslos, das ist einfach nur scheiße." Filip hingegen bleibt erstaunlich ruhig und sagt dazu: "Ich finde es schade und traurig." Die restlichen Dschungelcamper hingegen scheinen die Worte zu Erics Aktion zu fehlen.