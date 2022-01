Eric Stehfest legt sich mit Dschungelcamp-Damen an: "Der hat keine Eier in der Hose"

Endlich ist Eric Stehfest aus seinem Dornröschenschlaf erwacht und teilt im Dschungelcamp prompt gegen einige VIPs aus. Doch Linda Nobat lässt sich das nicht gefallen und spricht Klartext.

Man hatte schon das Gefühl, dass nur zehn Promi-Kandidaten ins Camp von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" eingezogen sind. Bislang hielt sich Eric Stehfest komplett zurück, vor den Kameras trat er kaum in Erscheinung. Doch nach neun Tagen scheinen auch die Nerven des Schauspielers blank zu liegen. Zwei Dschungelcamper hat er bereits gegen sich.

Eric Stehfest legt sich mit Linda Nobat an

Vor allem Linda Nobat geht das Verhalten von Eric Stehfest auf die Nerven. Bei der Nachtwache unterhält sich die ehemalige Bachlor-Kandidatin gerade mit Tina Ruland über dessen Ex-Freund, da erscheint Eric und fragt, ob ihn jemand zur Toilette begleiten könnte. Die VIPs dürfen sich im Dschungelcamp nämlich nicht alleine bewegen. Das Problem dabei ist allerdings: Auch am Feuer müssen immer zwei Personen sitzen, wie Linda erklärt: "Du musst einen wecken, wir können hier nicht weg!"

Doch für Eric Stehfest ist es keine Option, den Schlaf eines Mitstreiters zu unterbrechen - zumindest will er das nicht persönlich machen und verlangt, dass Linda oder Tina sich darum kümmern. "Ich muss gar nichts. Ich kann auch einfach alleine gehen. Entweder weckt jemand von euch jetzt einen oder ich gehe allein", sagt er dazu.

Eric Stehfest macht Linda Nobat und Tina Ruland während ihrer Nachtwache eine Ansage. © RTL

Linda Nobat über Ansage von Eric Stehfest: " Er kann uns doch damit nicht drohen"

Während sich der "Manta, Manta"-Star auf den Weg macht, einen Promi zu wecken, rebelliert Linda gegen die Ansage des Schauspielers. "Nein, Tina! Er kann selbst jemanden wecken. Er will die Drecksarbeit nicht machen. Er kann uns doch damit nicht drohen – das geht nicht. Setzt dich bitte hin. Er muss jemanden wecken!" Doch Eric Stehfest bleibt stur und Tina Ruland gibt nach. Nachdem der Schauspieler mit Tara Tabitha in Richtung Dschungel-Toilette verschwunden ist, legt Linda Nobat nach: "Dieser Typ versucht am laufenden Band sich durch uns besser darzustellen. Das geht nicht! Und jetzt hat er keine Eier in der Hose, die Leute zu wecken!"

Aber nicht nur mit der ehemaligen Bachelor-Kandidatin verscherzt es sich Eric Stehfest. Auch Filip Pavlović scheint genug von dem Verhalten des Schauspielers zu haben. "Ich weiß, dass du ein Problem mit mir hast und wir beide werden auch keine besten Freunde mehr. Menschlich gesehen halte ich nix von dir", lautet das Fazit von Filip.

Von Filip Pavlovic will sich Eric Stehfest nichts sagen lassen. © RTL

Für Eric Stehfest ist das offenbar kein Problem: "Ich möchte das Gespräch nicht! Ist doch schön, dass du mich Scheiße findest!" Damit dürfte der Streit wahrscheinlich noch nicht beendet sein.