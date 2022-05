Will Herzogin Kate wieder schwanger werden? Prinz William scherzt über Baby-Wunsch

Wird die Familie Cambridge weiter wachsen? Herzogin Kate macht immer wieder Andeutungen über ein viertes Kind. Bereitet sich die 40-Jährige auf eine weitere Schwangerschaft vor? Prinz William hat jetzt über den Wunsch seiner Ehefrau gescherzt.

Prinz William und Herzogin Kate im Januar 2022 in London.

Mit Prinz George (8), Prinzessin Charlotte (6) und Prinz Louis (3) haben Prinz William (39) und seine Ehefrau Kate (40) bereits für reichlich Nachwuchs und einen zukünftigen Thronfolger gesorgt. Trotzdem wird in der Presse immer wieder gerätselt, ob Herzogin Kate schwanger oder noch ein Baby geplant sei. Denn sowohl Catherine als auch Prinz William äußern sich immer wieder über ein weiteres Kind.

Viertes Baby für die Cambridges? Prinz William macht Witze über Ehefrau Kate

Am 11. Mai 2022 besuchte das royale Paar die St. John's Primary School in Glasgow, um sich über ein Projekt zu informieren, an dem Kinder teilnehmen. Die Schüler sollen mit einer Mutter und ihrem Baby interagieren und dadurch mehr über die frühkindliche Entwicklung erfahren. Doch Prinz William beschäftigte offenbar eine ganz andere Sorge.

Während Kate mit weiteren Schülern ein Baby beobachtete, machte ihr Ehemann einen kleinen Scherz auf ihre Kosten. "Können Sie meine Frau hier rausbringen, bevor sie noch auf Gedanken kommt", zitiert " " den Prinzen. Doch die witzige Bemerkung hatte offensichtlich keine Wirkung auf Kate, denn kurze Zeit später hatte sie ein Baby im Arm.

Herzogin Kate scheint einem erneuten Kinderwunsch nicht abgeneigt zu sein. © IMAGO/i-Images

Wünscht sich die Herzogin ein weiteres Kind, während William mit weiterem Nachwuchs abgeschlossen hat? Bei anderen Anlässen ist es bereits zu ähnlichen Szenen gekommen.

Herzogin Kate: Baby bald schon unterwegs?

Ende Februar reiste Herzogin Kate nach Dänemark, um ihr Charity-Projekt "Royal Foundation Centre for Early Childhood" zu bewerben. Die 40-Jährige will damit auf die frühkindliche Entwicklung aufmerksam machen. An der Uni Kopenhagen traf sie Eltern mit Nachwuchs – und prompt offenbarte sie ihren eigenen Baby-Wunsch. Kate gab zu, über ein weiteres Baby nachzudenken.

Herzogin Kate trifft beim Kopenhagen-Besuch auch auf Kinder © imago/Starface

Kinderwunsch bei Kate: William "macht sich immer Sorgen"

Doch Prinz William habe dagegen Einwände, sagt Kate lachend. Ungewohnt offen sprach und scherzte die Herzogin über ihr Privatleben: "William macht sich immer Sorgen, wenn ich Babys treffe. Ich komme nach Hause und sage: 'Lass uns noch eins bekommen!'"

Herzogin Kate mit Baby auf dem Arm - Prinz William macht Ansage

Erst im Januar 2022 äußerte sich der zukünftige Thronfolger über die eigentlich abgeschlossenen Familienpläne der Cambridges. Bei einem Krankenhaus-Besuch in der Grafschaft Lancashire machten die beiden Fotos mit einem kleinen Mädchen. Nach einem kurzen Plausch hatte Kate das Kind auch schon auf dem Arm. Laute Seufzer wurden bei Fotografen, Reportern und Klinikpersonal laut. Doch Prinz William wollte die Situation offenbar umgehend klarstellen und sagte: "Bringt meine Frau nicht noch mehr auf dumme Gedanken." Dafür erntete er viel Gelächter.

Wollen Prinz William und Herzogin Kate weitere Kinder?

Auch seine Ehefrau Kate bekam einen kleinen Seitenhieb vom Enkel der Queen zu spüren. "Du darfst sie (das Baby, d. R.) nicht mitnehmen." Daraufhin übergab die Herzogin das kleine Mädchen wieder an ihre Eltern.

Trotzdem gibt es immer wieder Schlagzeilen um eine mögliche vierte Schwangerschaft von Kate. Erst im vergangenen Juli wurde über einen angeblichen Babybauch der Herzogin spekuliert, als sie sich beim EM-Finale vorsichtig an den Bauch fasste. Dabei erklärte sie bereits 2019 auf die Frage, ob sie sich ein viertes Kind vorstellen könne: "Ich glaube, da wäre William ein bisschen besorgt."