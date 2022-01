Angst bei Prinz Charles: Wird Prinz Harry Camilla in neuen Buch attackieren?

Was könnte wohl in dem Buch stehen, das Prinz Harry plant? Die Royals zittern bereits, vor allem Prinz Charles soll in großer Sorge sein. Denn sein Sohn könnte mit Herzogin Camilla abrechnen.

24. Januar 2022 - 14:14 Uhr | AZ