Wie Sylvie Meis ihren Körper in Form hält: "Ich hungere nie"

Seit Jahren steht Sylvie Meis auch abseits ihrer Moderationsjobs im Fokus der Öffentlichkeit und weiß sich gekonnt auf Instagram in Szene zu setzen. Wie hart sie an ihrer Figur arbeitet und wie sie auf eine Anfrage des Männermagazins "Playboy" reagiert, hat sie in der AZ erklärt. Seit 3. Juli gibt es ihre Sommerkollektion bei Aldi.

Model, Modedesignerin und Moderatorin – Sylvie Meis ist ein Allroundtalent, das viele ihrer Vorhaben erfolgreich in die Tat umsetzt. Auf Instagram begeistert sie ihre 1,4 Millionen Follower regelmäßig mit ihrer Wandlungsfähigkeit und zeigt dabei auch gerne ihre private Seite.

Sylvie Meis verkauft Unterwäsche und Bikinis bei Aldi

Aktuell ist die hübsche Moderatorin Single, vor wenigen Monaten verkündete sie die Trennung von Noch-Ehemann Niclas Castello. Wie geht es ihr als alleinstehende Promi-Frau? Wie hart arbeitet sie an ihrer Traumfigur und würde sie für den "Playboy" blankziehen? Die AZ hat bei der 45-Jährigen mal nachgefragt. Bei Aldi gibt es derzeit die siebte Kollektion von Sylvie Meis zu kaufen, darunter Bikinis, Unterwäsche und Nagellack-Sets.

Seit dem 3. Juli präsentiert Moderatorin Sylvie Meis ihre neue Sommerkollektion bei Aldi. © Aldi

Liebe Frau Meis, wo und mit wem haben Sie Ihren Urlaub verbracht?

Ich war mit ein paar Freundinnen auf verschiedenen Girls-Trips und ich habe jetzt bald einen sehr schönen Urlaub mit meinem Sohn geplant und freue mich auch da schon sehr auf Family-Quality Time.

Sylvie Meis hat sich mit Paparazzi arrangiert

Paparazzi verfolgen Sie auch im Urlaub. Stört Sie das?

Es stört mich natürlich, wenn ich das Gefühl habe, mich nicht ungesehen frei bewegen zu können, ohne dass jeder Move fotografiert wird. Ich habe mich damit arrangiert, dass es immer passieren kann. Aber ein paar private Momente würde ich mir auch sehr wünschen.

"There’s nothing more beautiful than when you prove yourself just how strong you are", schreiben Sie auf Instagram. Wann mussten Sie zuletzt Stärke beweisen?

In den letzten Jahren war das auf jeden Fall der Moment, an dem mein Kind für seine eigene Karriere nach Dänemark gezogen ist.

Wann sind Sie auch mal schwach?

Ich werde sogar sehr gerne schwach, wenn da ganz viele Macarons und Kinder Buenos auf dem Tisch stehen.

Taffes Fitnessprogramm für Sylvie Meis: So trainiert sie ihren Körper

Wie viel Sport machen Sie in der Woche? Welche Körperpartien trainieren Sie dabei?

Ich mache mindestens fünfmal die Woche ein Fullbody Workout, das ist dann immer ca. eine Stunde am Tag und die meiste Aufmerksamkeit lege ich dabei auf Bauch und Po Muskel-Training.

Auf welche Nahrungsmittel verzichten Sie komplett?

Ich versuche so gut wie möglich auf Zucker und ungesunde Kohlenhydrate zu verzichten. Grundsätzlich esse ich kein Processed-Food und auch frittiertem gehe ich großräumig aus dem Weg.

Sylvie Meis stellt klar: "Ich hungere nie"

Haben Sie schon einmal gehungert? Wenn ja, für welches Event, Kleid oder Traumgewicht?

Nein, ich hungere nie. Ich habe meine Ernährung so in meinen Alltag integriert, dass dies zum Glück nicht notwendig ist.

Genießen Sie das Single-Leben oder sehnen Sie sich nach einem neuen Partner?

Ich genieße mein Single Leben und freue mich über Zeit mit meiner Familie und Spaß mit meinen Freunden.

Nackt-Auftritt im "Playboy"? Sylvie Meis macht klare Ansage

Cathy Hummels hat sich nach der Scheidung von Mats für den "Playboy" ausgezogen. Wie würden Sie auf ein Angebot vom "Playboy"-Magazin reagieren?

Ich freue mich immer wieder, wenn sie mit einem großen Strauß Blumen anfragen und sage dann auch immer wieder sehr höflich ab.

Ihr Sohn ist mittlerweile 17 Jahre alt. Was raten Sie ihm in Sachen Liebe?

Gar nichts, er macht das alles schon ganz wunderbar in seinem Leben.