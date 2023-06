Nach Trennung von Freund Raphael Birchner: Sophia Thiel kämpft gegen Hass

Nach ihrer Trennung von Raphael Birchner bekommt Sophia Thiel nicht nur Zuspruch von ihren Fans. Unter den Kommentaren sind offenbar auch viele Hassnachrichten.

Das Beziehungsende nach drei Jahren geht an Influencerin Sophia Thiel offenbar nicht spurlos vorbei. Aktuell gönnt sie sich eine kleine Auszeit in einer Finca auf Mallorca. Zu ihrer Trennung hat sie sich auf ihrem Instagram-Kanal zwar geäußert, wollte aber nicht zu sehr ins Detail gehen.

Von ihren Fans bekommt sie seither viele aufmunternde Worte – doch einige Follower können ihren Hass bei dem Thema offenbar nicht zurückhalten. Dazu hat sie sich nun in einer Instagram-Story geäußert.

Sophia Thiel: Hassnachrichten nach Beziehungsende?

"Es geht mir nicht darum, dass Leute mich wegen meiner Essstörung oder wie ich aussehe haten", erklärt Sophia Thiel. "Was mich nur so schockiert hat, war der Hate, was die Trennung angeht. Und das fand ich so respektlos, weil keiner uns kennt und intern drin steckt. Oder wie man sich jetzt bei einer Trennung zu verhalten hat und so weiter, das hat mich einfach so getroffen. Klar, muss ich in dem Job damit umgehen irgendwie, aber Gefühle kann man auch nicht einfach so abstellen."

"Brownies mit Vanilleeis": Fans geben Sophia Thiel Tipps gegen Liebeskummer

Immerhin: Zu einem Video, welches Sophia Thiel am Mittwoch veröffentlicht hat mit der Frage: "Was hilft euch bei einem gebrochenen Herzen?" finden sich fast ausschließlich positive Nachrichten. "Brownies mit Vanilleeis und ein Besuch bei meiner Mama", antwortet etwa eine Userin.

Viele Follower erzählen in der Kommentarspalte außerdem von ihren eigenen Erfahrungen mit Liebeskummer und geben liebevolle Ratschläge und hilfreiche Tipps, was ihnen geholfen hat.