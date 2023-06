Sophia Thiel: Trennung von Freund Raphael nach komplizierten Monaten

Alles aus bei Sophia Thiel und ihrem Freund Raphael Birchner. Wie kam es zur Trennung bei Sophia Thiel und ihrem Partner, den sie über drei Jahre lang liebte? Das Beziehungs-Aus hatte sich angedeutet...

Sie waren so verliebt, zeigten sich gemeinsam auf dem roten Teppich und natürlich auch auf Instagram. Jetzt haben sich Influencerin Sophia Thiel und Raphael Birchner getrennt. Die Beziehung ist nach über drei Jahren zerbrochen. Der Unternehmer war es, der Thiel damals zu ihrem Comeback in der Öffentlichkeit bestärkte. Bereits seit Wochen soll es bei Thiel und Birchner gekriselt haben. Wie kam es zum Liebes-Aus?

Raphael Birchner: Freundin Sophia Thiel macht Schluss

Sophia Thiel deutet in einem Instagram-Spoiler für den Podcast "4 Brüste für ein Halleluja" an, wie es ihr aktuell geht: "Die letzten Wochen und Monate waren alles andere als einfach für mich. Ich muss mich jetzt erst mal sortieren und den Kopf freikriegen." Die Rosenheimerin, die erst in München lebte und seit ein paar Monaten in Berlin wohnt, soll sich von Freund Raphael getrennt haben, berichtet "Bild". Die genauen Gründe hat Sophia Thiel noch nicht mit ihren Followern geteilt.

Sophia Thiel mit Freund Raphael Birchner bei der Spendengala "Ein Herz für Kinder" in Berlin. © imago/Future Image

Sophia Thiel: Urlaub nach Liebes-Aus auf Mallorca

Sophia Thiel weilt aktuell auf Mallorca – und genießt die Auszeit unter der spanischen Sonne in einer idyllischen Finca. Eine Woche lang will sie dort entspannen, nachdenken und sich neu ordnen. Ihren 1,3 Millionen Followern zeigte Sophia Thiel auch das Grundstück und das schmucke Häuschen. "Ich bin so verliebt", schwärmt sie.

Sophia Thiel zeigt die Finca, in der sie gerade auf Mallorca Urlaub macht: "Ich bin so verliebt." © Instagram

Hat Sophia Thiel einen neuen Freund?

Sophia Thiel selbst hat auf ihrem Instagram-Account noch nicht über die Trennung von Raphael gesprochen. Fans warten deshalb gespannt auf die aktuelle Podcast-Folge. Auch, ob es bereits einen neuen Partner gibt, ist nicht bekannt.

Die Influencerin verliebte sich 2019 in Raphael Birchner, als sie in einem mentalen Tief steckte. Der öffentliche Druck und der Extrem-Sport führten zur zweijährigen Auszeit. Sophia Thiel zog sich zurück, um ihre Bulimie zu überwinden. Heute macht sie auf die Wichtigkeit von mentaler Gesundheit aufmerksam und klärt auf.