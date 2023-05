"Wie Sissi": Ludwig von Bayern macht Sophie-Alexandra zur Prinzessin

Ludwig Prinz von Bayern hat am Samstag in München seine Verlobte Sophie-Alexandra geheiratet. Der Verwandte von Märchenkönig Ludwig II. wurde von Kardinal Marx in der Theatinerkirche getraut. Die AZ blickt auf den Hochzeitstag samt Zwischenfall zurück.

Auf diese beiden haben alle hingefiebert: die Braut Sophie-Alexandra und die Sonne. Letztere kämpft sich genau in dem Moment durch die grauen Wolken, als Bayerns neue Prinzessin zur Theatinerkirche am Odeonsplatz schreitet. Das Wetter haben die Wittelsbacher also auf ihrer Seite bei der Märchenhochzeit am Samstag von Prinz Ludwig von Bayern (40). Er ist der Ururenkel von Bayerns letztem König Ludwig III. Seine Gattin hat kanadische und niederländische Wurzeln, ihr Herz gehört nun Bayern.

Hochzeit im Hause Wittelsbach: Ludwig schummelt sich in Kirche

Obwohl die beiden sonst gern die Privatsphäre mögen und sich nicht in den Mittelpunkt drängen, schwebt sie mit einer Leichtigkeit und Unaufgeregtheit durchs Spalier, als würde niemand zusehen. Das tun anfangs übrigens weniger als gedacht. Die Braut in ihrem stilvollen weißen Kleid eines amerikanisch-libanesischen Designers und einem meterlangen Schleier aus der Ukraine freut sich sichtlich, die Zuschauer zu sehen. Die Menschen klatschen ihr zu. Kardinal Reinhard Marx holt die 33-Jährige vor der Kirche ab. Ihren Prinzen trifft sie erst im Gotteshaus, er hat sich recht unbemerkt mit seiner Mutter hinein geschummelt.

Gäste aus Politik und royale Gäste in knalligen Farben

Deutlich mehr Aufmerksamkeit als der Prinz vor der Trauung nimmt sich Ministerpräsident Markus Söder, er gibt Interviews, fühlt sich wohl im Rummel. Weitere Ehrengäste: die große Wittelsbacher-Familie - allen voran Chef Herzog Franz (89), der nach der Kirche sehr glücklich posiert, und Prinz Luitpold (Vater des Bräutigams). Innenminister Joachim Herrmann ist genauso da wie Hubert Aiwanger, der wählt aber auch lieber den Seiteneingang und entgeht dem Foto-Marathon. Aus der Münchner Gesellschaft sind zum Beispiel Bruno Reichart, Star-Herzchirurg, und seine Frau Elke eingeladen. Viele Frauen glänzen mit ausgefallenen Hüten. Der royale Trend: gern knallige Farben.

Die Gäste von Prinz Ludwig von Bayern präsentieren sich zur Hochzeit in knalligen Outfits.

Ludwig von Bayern: Ein Prinz am schönsten Tag des Lebens

Viele Besucher harren eineinhalb Stunden vor der Kirche aus, es reihen sich immer mehr ein und wollen einen Blick auf das Paar erhaschen. Und die beiden erfreuen tatsächlich mit mehreren Minuten im royalen Rampenlicht. Sie strahlen sich vor der Kirche an, er busselt und küsst sie immer wieder. Ein Prinz am schönsten Tag des Lebens. Ein Polizist, der kurz im Inneren der Kirche war, sagt der AZ gar: ein Gefühl "wie Sissi!"

Prinzessin Sophie-Alexandra trug ein langes, elegantes Spitzenkleid und hatte einen Strauß aus Maiglöckchen in der Hand. © BrauerPhotos

Zusammenbruch in Kirche: Braut Sophie-Alexandra hat Kreislaufprobleme

Während des Gottesdienstes gab es ein Schreckmoment: Die Aufregung bei ihrer Hochzeit mit Ludwig Prinz von Bayern in der Theatinerkirche in München war für die Braut offenbar zu viel. Sophie-Alexandra sei während der Trauung am Samstag umgekippt, bestätigte ein Sprecher der Verwaltung der Wittelsbacher. Nach einem Getränk sei sie dann aber wieder wohlauf gewesen.

Mit einem Mercedes-Oldtimer düsen die Vermählten zum Schloss Nymphenburg, wo Herzog Franz einen Empfang gibt. Am Abend ist ein Fest auf Schloss Schleißheim mit Freunden und Familie geplant.

Mit diesem BMW-Oldtimer fuhr das Brautpaar von der Theatinerkirche zum Schloss Nymphenburg. © Rosemarie Vielreicher

Die Hochzeitstorte ist nach Informationen der Familie eine Hommage an die Historie der Wittelsbacher, in deren Reihen sich auch Kaiser und Könige finden. Es werde eine Prinzregententorte sein, modern interpretiert mit Pistazien und eingedeckt in den bayerischen Farben weiß und blau. Das Menü des Empfangs sollte regional und bio sein. Geschenke wollen sie übrigens nicht, sondern Spenden. Klar, sie haben alles, was zählt: Sie haben sich.