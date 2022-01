Wie geht es Kim Gloss? Ex von Ochsenknecht-Sohn enthüllt Grund für Krankenhausaufenthalt

Eigentlich wollte Kim Gloss am Freitag die Veröffentlichung ihrer neuen Single feiern. Doch am Donnerstagabend meldete sich die Ex von Ochsenknecht-Sohn Rocco Stark aus dem Krankenhaus. Wie geht es ihr und warum war sie in der Klinik?

26. Januar 2022 - 13:45 Uhr | AZ

Kim Gloss liegt aktuell im Krankenhaus. Was fehlt der Ex-Freundin von Ochsenknecht-Sohn Rocco Stark? © BrauerPhotos / Neugebauer

Vergangene Woche gab es Tränen bei Kim Gloss - leider nicht aus Freude. Die ehemalige DSDS- und Dschungelcamp-Kandidatin wollte am Freitagmorgen (21. Januar) ihre neue Single "Keiner so wie wir" präsentieren. Den Song hat sie sogar ihrem Ehemann Alexander Beliaikin gewidmet. Doch dann kam alles anders, denn die 29-Jährige lag im Krankenhaus. Jetzt hat sie über den Grund gesprochen. Kim Gloss zeigt sich im Krankenhaus: "Es wird ein kleiner Eingriff vorgenommen" "Ich bin fix und alle, total aufgewühlt", erklärte die Ex-Freundin von Ochsenknecht-Sohn Rocco Stark in ihrer Instagram-Story aus der Klinik. Im Clip war sie tränenaufgelöst im Krankenhausbett zu sehen. "Ich habe Schmerzmittel und Antibiotikum bekommen und morgen wird wahrscheinlich noch ein kleiner Eingriff vorgenommen." Was fehlt Kim Gloss? Das war der Grund für ihren Krankenhausaufenthalt Was genau ihr fehlt, wollte Kim Gloss in ihrem Video nicht verraten. Sie gab aber Entwarnung und sagte: "Es ist alles okay, es wird alles wieder. Ich bin in guten Händen. Versteht bitte, wenn ich noch nicht drüber sprechen möchte." Lesen Sie auch Ihr Lied wurde ausgewählt! Olympia-Song stammt von Helene Fischer X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Lesen Sie auch Dschungelcamp-Gewinner 2022: Welche Promi-Kandidaten haben Chancen auf den Sieg? X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Im Gespräch mit " " hat sie jetzt über den Grund ihres Krankenhausaufenthalts gesprochen. "Ich habe leider eine Nierenbeckenentzündung mit mir herumgeschleppt und bin etwas zu spät zum Arzt", erklärt sie dazu. Nach einem Ohnmachtsanfall im Nagelstudio sei sie dann in eine Klinik eingeliefert worden. Wie geht es der Ex von Ochsenknecht-Sohn Rocco Stark? "Es war dann ein Nierenstau, also musste ich dort zur Beobachtung bleiben", sagt Kim Gloss weiter. Inzwischen gehe es ihr aber wieder besser. Sie müsse aktuell viel Wasser trinken und ein starkes Antibiotikum nehmen. "Da merkt man einfach wieder, wie wichtig die Gesundheit ist." Tränen bei Kim Gloss Was der Ex von Ochsenknecht-Sohn Rocco Stark jedoch stark zu schaffen machte: Sie konnte den Geburtstag ihres Mannes nicht feiern, durfte ihn noch nicht mal persönlich sehen. Kim Gloss und Ehemann Alexander Beliaikin. © BrauerPhotos / J.Hornfeldt "Ich hab da so viel Liebe, Kraft und Energie reingesteckt und habe es [Songveröffentlichung, d.R.] extra auf den Geburtstag von Alex getimt", erklärte sie in ihrem Instagram-Video von vergangenem Donnerstag unter Tränen. Doch das Paar dürfte den Geburtstag inzwischen gebührend nachgefeiert haben, denn Kim Gloss ist inzwischen wieder zu Hause.