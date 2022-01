Linda de Mol steht nach Vorwürfen gegen Ex unter Schock: "Fassungslos, wütend, traurig"

Nachdem Vorwürfe gegen den Ex von Linda de Mol laut wurden, er habe seine Machtposition bei "The Voice" in den Niederlanden missbraucht, hat jetzt auch die ehemalige "Traumhochzeit"-Moderatorin reagiert. In einem emotionalen Statement wendet sie sich an die Frauen, die den Skandal um die TV-Show öffentlich gemacht haben.

21. Januar 2022 - 08:56 Uhr | AZ

Linda de Mol kann die Vorwürfe gegen ihren Ex-Freund nicht fassen. (Archivbild) © BrauerPhotos/Dominik Beckmann