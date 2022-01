Meat Loaf mit 74 Jahren gestorben: War Corona-Infektion die Todesursache?

Große Trauer um Meat Loaf: Der preisgekrönte Sänger und Musiker ist im Alter von 74 Jahren gestorben, wie sein Agent bestätigt. Ein Insider hat jetzt erklärt, dass eine Corona-Infektion die Todesursache gewesen sei.

Mit seinem Hit "I'd Do Anything for Love" wurde Meat Loaf zur weltberühmten Musik-Legende. Jetzt ist der Sänger, Musiker und Schauspieler im Alter von 74 Jahren gestorben. Sein Agent bestätigte den Tod des Künstlers im Namen seiner Familie gegenüber " ".

Meat Loaf ist tot: Familie trauert um Musik-Legende

"Wir wissen, wie viel er so vielen von Ihnen bedeutet hat, und wir wissen all die Liebe und Unterstützung wirklich zu schätzen, während wir uns durch diese Zeit der Trauer bewegen, in der wir einen so inspirierenden Künstler und schönen Mann verloren haben", lautet das Statement der Familie von Meat Loaf. "Von seinem Herzen zu euren Seelen … hört niemals auf zu rocken!"

Todesursache von Meat Loaf bislang nicht bekannt

Am Donnerstagabend (20. Januar) starb Meat Loaf, der mit bürgerlichem Namen Marvin Lee Aday hieß. Seine Frau war in den letzten Stunden an seiner Seite. Auch seine Kinder und enge Freunde hatten Gelegenheit, sich von ihm zu verabschieden. Die Todesursache wurde bislang nicht offiziell bekannt gegeben.

Meat Loaf ist gestorben: Insider berichtet von Corona-Infektion

Ein Insider hat jedoch gegenüber " " erklärt, dass Meat Loaf sich mit dem Coronavirus infiziert habe. Die anonyme Quelle erklärte dem US-Portal, dass der Sänger vor wenigen Tagen eigentlich ein Geschäftsessen geplant hatte, um eine neue Show zu besprechen. Doch das Dinner sei abgesagt worden, weil er schwer an Corona erkrankt sei. Von der Familie wurde eine Infektion bislang noch nicht bestätigt.

So wurde Meat Loaf weltberühmt

Bereits mit 20 Jahren startete Meat Loaf seine Musikkarriere in Los Angeles. 1967 gründete er mehrere Rockbands und spielte unter anderem im Vorprogramm von The Who, Joe Cocker und Iggy Pop.

1977 veröffentlichte er sein Album "Bat Out of Hell", das zu einer der meistverkauften Platten der Welt gehört. Meat Loaf wurde dafür mit zahlreichen Platin- und Diamantschallplatten ausgezeichnet. 1993 gewann er für sein Lied "I'd Do Anything for Love" den Grammy.

Auch für seine Schauspielerei war Meat Loaf bekannt. Er spielte unter anderem im Kultfilm "Rocky Horror Picture Show" (1975) die Rolle des Eddie und trat in "Fight Club" (1999) an der Seite von Brad Pitt auf.