Weißwurstparty ohne Schuhbeck: Star-Koch fehlt bei Traditionsveranstaltung im Stanglwirt

Der gefallene Star-Koch fehlt bei einer seiner liebsten Veranstaltungen – "es würde sich alles um ihn drehen". Die Details.

Für ihn geht's um die Wurst – aber nicht um die Weißwurst: Alfons Schuhbeck (l., hier mit Sänger Andreas Gabalier auf einer früheren Weißwurstparty) fehlt heuer bei der legendären Veranstaltung im Stanglwirt in Going bei Kitzbühel.

Bei ihm geht's jetzt um die Wurst – allerdings nicht um die Weißwurst: Der gefallene Star-Koch und einstige Münchner Platzlhirsch Alfons Schuhbeck (73; Steuerhinterziehung in Höhe von 2,3 Millionen Euro; Haftstrafe in Höhe von drei Jahren und zwei Monaten) wird bei der diesjährigen legendären Weißwurstparty im Stanglwirt am Hahnenkamm-Freitag N-I-C-H-T teilnehmen.

Alfons Schuhbeck zählt eigentlich zur festen Feier-Stammklientel

Das ist insofern bemerkenswert und auch ungewöhnlich, weil er auf dem Tiroler Event von jeher zur festen Feier-Stammklientel zählte, verantwortlich für die vielen Weißwürste war – und ja auch sonst nach wie vor gern im Rampenlicht steht (wie beispielsweise im Riemer Teatro, wo er spät abends fröhlich zum Mikro greift und singt).

Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause findet an diesem Freitag die 30. Weißwurstparty mit 2.500 Gästen (die Karten sind seit Monaten restlos ausverkauft) statt – oder wie es Stanglwirt-Hausherr Balthasar Hauser nennt: "die urigste und stimmungsvollste Hüttengaudi des Hahnenkamm-Rennens". Junior-Chefin Maria Hauser erklärt: "Wir dürfen voller Vorfreude bestätigen, dass unser lieber Freund und Stammgast Arnold Schwarzenegger unsere Jubiläums-Weißwurstparty mit uns eröffnen wird."

Schuhbeck fehlt bei Weißwurstparty im Stanglwirt

Neben dem Film-Terminator wird der Ingwer-Terminator, der an seiner Revision festhält und diese vom Bundesgerichtshof prüfen lassen will (AZ berichtete), im Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser fehlen.

Wieso sagt Alfons Schuhbeck ausgerechnet eine seiner liebsten Veranstaltungen ab? Auf AZ-Nachfrage wird nur sein Fernbleiben bestätigt, zu den Gründen schweigen sich alle Beteiligten aus.

Insider erklärt: "Alfons weiß, dass sich gerade jetzt alles um ihn drehen würde"

Gut möglich: Schuhbeck, der seit vielen Jahren eng mit der Stanglwirt-Familie Hauser befreundet ist, möchte zum 30. Jubiläum nicht alle Blicke und Fotografen auf sich ziehen und damit das eigentliche Happening überlagern.

Ein Insider zur AZ: "Alfons weiß, dass sich gerade jetzt alles um ihn drehen würde – und seine Revision. Davor möchte er die Gastgeber und die Gäste der Weißwurstparty bewahren."

Die beliebten Weißwürste wird diesmal Stanglwirt-Küchenchef Thomas Ritzer heiß machen, der zuvor auch schon Alfons Schuhbeck oft bei seiner Arbeit auf der Party unterstützt hat.