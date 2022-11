VIP-Premiere im teatro: Alfons Schuhbeck lässt sich von Promi-Freunden mit Standing Ovations feiern

Am Donnerstagabend feiert in Schuhbecks teatro die Münchner High Society die VIP-Premiere des neuen Programms "Moonia". Die Frage des Abends: Wird der Starkoch selbst erscheinen?

Tanz, Gesang, gefährliche Akrobatik und jede Menge gutes Essen – die VIP-Premiere in Schuhbecks teatro hatte einiges zu bieten. Zahlreiche Promis feierten am Donnerstagabend in München das neue Programm "Moonia". Tuschelthema des Abends war hinter vorgehaltener Hand natürlich die Verurteilung von Alfons Schuhbeck. Der73-jährige Starkoch selbst sorgte dann aber für die Überraschung des Abends.

teatro-Premiere: Verhaltene Stimmung bei den Promi-Gästen

Als um 19 Uhr die Pforten zur Manege im teatro geöffnet wurden, war von Schuhbeck weit und breit keine Spur. Die geladenen Gäste konzentrierten sich daher auf das Dinner und die Show. Auch wenn die Akrobaten mit ihren Kunststücken eine spektakuläre Revue darboten, legte sich der Gerichtsprozess des 73-Jährigen wie ein Schleier über den Auftakt des Programms.

Simone Mecky-Ballack und Giulia Siegel werden Teil der Show

Im Laufe der VIP-Premiere lockerte sich die Stimmung jedoch zusehends, einige Promis wurden sogar Teil der Show. Während Magier Ully Loup, der als Entertainer durch den Abend führte, die Getränke der Gäste verzauberte, musste vor allem Michael Hartl als Versuchskaninchen herhalten. Mehrmals testete der Volksmusik-Star, dass es sich bei der vom Magier ausgeschenkten Flüssigkeit tatsächlich um Wasser handelt. Dann kamen auch Simone Mecky-Ballack und Giulia Siegel ins Spiel, denn sie durften sich entscheiden, in welches Getränk sich das Wasser verwandeln sollte. Die Promi-Damen entschieden sich für einen Limoncello und einen Jägermeister. Und tatsächlich bekamen beide aus einer Glaskaraffe ihren Wunsch-Likör ausgeschenkt.

Überraschender Auftritt von Alfons Schuhbeck: "Die letzten Wochen waren nicht so der Hit"

Doch all die Zaubertricks und artistischen Kunststücke wurden durch einen überraschenden Auftritt in den Schatten gestellt: Alfons Schuhbeck selbst betrat die Bühne. Die Belastung der vergangenen Wochen waren ihm durchaus anzusehen, trotzdem wollte er es sich nehmen lassen, die VIP-Premiere von "Moonia" selbst abzuschließen (wie schon die Jahre zuvor). Der Starkoch stimmte erst mit "Sweet Caroline" einen Partykracher an, nur um dann mit "Can't Help Falling in Love" emotional zu werden. "Ich trinke zwei Schnapserl", sagt er nach seinem Auftritt. "Die letzten beiden Wochen waren nicht so der Hit bei mir."

Bei den Promi-Gästen gab es kein Halten mehr, Alfons Schuhbeck wurde mit stehenden Ovationen gefeiert – fast, als sei nie etwas gewesen. Aber bereits kurz danach wurde vielen wieder bewusst, dass der 73-Jährige womöglich für einige Jahre ins Gefängnis muss. Er hat am Donnerstag vor der teatro-Premiere zwar Revision gegen das Urteil eingelegt, ob er damit Erfolg haben wird, bleibt jedoch abzuwarten.

Welche VIPs mit Alfons Schuhbeck im teatro feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.