Watschn für Prinz Harry: Bruder William ist in Wahlheimat USA beliebter

Damit haben Harry und Meghan wohl nicht gerechnet. Denn ausgerechnet Prinz William wird zur beliebtesten Person des öffentlichen Lebens in den USA gekürt, noch vor dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj.

Vor Ort und trotzdem unbeliebt oder gerade deshalb? Mit seinem großen Bruder kann Harry jedenfalls nicht mithalten.

Prinz William steht nach einer Umfrage von Gallup, einem der größten US-Markt- und Meinungsforschungsinstitute, auf der Beliebtheitsskala ganz oben.

Prinz William ist die beliebteste Person des öffentlichen Lebens in den USA

Über 1000 Menschen wurden in den vergangenen Monaten nach ihrer Meinung gefragt. Sie sollten angeben, wie sympathisch sie bestimmte Personen des öffentlichen Lebens finden. Zur Wahl standen dabei 15 Kandidaten, die von Gallup vorgegeben wurde.

Einer davon: Prinz William. Nun steht das Ergebnis fest und der Thronfolger kann sich nicht beschweren. Es scheint so, als würde der zukünftige britische König auch in den USA viele Fans haben.

Beliebtheit in den USA: König Charles liegt weit hinter Prinz William

59 Prozent der Befragten bewerten Prinz William positiv. Da kann niemand anders mithalten. Am nächsten kommt ihm noch der ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Andere Politiker, wie Donald Trump, Joe Biden und Wladimir Putin können da bei Weitem nicht mithalten. Auch König Charles muss sich seinem Sohn geschlagen geben. Der britische Monarch muss sich mit 46 Prozent begnügen.

Prinz Harry verliert an Beliebtheit in seiner Wahlheimat

Harry hingegen stand gar nicht erst zur Wahl. Seit zwei Jahren lebt er jetzt zusammen mit Ehefrau Meghan Markle in den USA. Sie hatten sich aus dem britischen Königshaus zurückziehen wollen. In ihrer Wahlheimat verfolgten sie stattdessen andere Projekte. Das Paar arbeitete mit Netflix und Spotify zusammen. Harry veröffentlichte Anfang des Jahres sein Buch "Spare" – der Ersatz.

Das dürfte ihm zum Verhängnis geworden sein. Harry ließ in seinen Memoiren tief blicken, seine Familie, die Royals kamen dabei nicht gut weg. Seinen Bruder Prinz William beschuldigte er, ihn körperlich angegriffen zu haben. Pluspunkte bei den Amerikanern brachte ihm das keine. Seine Beliebtheit hat seither deutlich abgenommen.

Leben Herzogin Meghan und Prinz Harry bald in Japan?

Ein richtiges Zuhause scheint das Paar auch in Amerika nicht gefunden zu haben. Immerhin wird Harry bei den 15 wichtigsten Personen überhaupt nicht mehr erwähnt. Ist das Kapitel USA damit bald beendet? Harry hat den Kontinent bereits verlassen.

Er verbringt seinen Urlaub mit einem Freund in Asien und scheint sich direkt verliebt zu haben. Hier würde er "gerne leben" sagt er nach der Landung in Japan und fügt hinzu, "wenn ihr mich haben wollt". Der Plan, wo es in Zukunft für das royale Paar hingehen könnte, steht also schon.