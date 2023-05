Was macht Charles' nach der Krönung? Royal-Expertin kennt private Abendpläne

Große Sause oder doch eher ruhiges Zusammenkommen? Die AZ hat mit einer Royal-Expertin über die Pläne von König Charles III. nach dessen Krönung gesprochen.

Großbritannien hat seit September einen neuen König, der jetzt auch gekrönt wurde. Am Samstagnachmittag wurde König Charles III. in der Westminster Abbey bei einer feierlichen Zeremonie und vor den Augen der ganzen Welt gekrönt (hier geht's zum ausführlichen Krönungs-Ticker der AZ). Und das rund acht Monate, nachdem seine Mutter Queen Elizabeth II. starb.

Prominente Gäste, ein dicht gestaffeltes Programm und unendlich viel Aufmerksamkeit: Mächtig Trubel für den Monarchen. Stellt sich die Frage, was Charles nach der Krönungszeremonie eigentlich machen wird?

Royal-Expertin spricht über Charles' Pläne nach der Krönung

Die AZ hat mit Royal-Expertin Charlotte Gräfin von Oeynhausen über Charles' Pläne gesprochen. "Charles ist nicht wirklich dafür bekannt sich auszuruhen, daher denke ich, dass die Familie, nachdem Sie sich auf dem Balkon des Buckingham Palace gezeigt hat, intern und eventuell auch mit den engsten Freunden austauschen werden", erklärt von Oeynhausen im Gespräch mit der AZ.

Charlotte Gräfin von Oeynhausen wird für die Krönung von Charles nach London reisen. © BrauerPhotos

Was macht König Charles nach der Krönung?

Denn auch Royals müssten ihre Eindrücke entsprechend verarbeiten, die Expertin geht davon aus, dass zunächst also ein familiärer Austausch stattfinden wird. Ob dann auch noch Prinz Harry dabei sein wird? Wohl eher unwahrscheinlich. Mehreren Berichten zufolge reist Charles' Sohn kurz nach der Krönung wieder in die USA zu Ehefrau Meghan und den beiden Kindern Archie und Lilibet. Der Grund: Am 6. Mai, also dem Tag der Krönung, feiert Harrys Sohn seinen vierten Geburtstag.

Essen für den König: Was landet bei Charles auf dem Teller?

Zurück zu Charles, denn auch ein König muss etwas essen. Royal-Expertin von Oeynhausen hat schon eine Vermutung, was beim Monarchen auf dem Teller landen wird. "Vielleicht kommt King Charles ja auch schon in den Genuss der für Sonntag angesetzten und vom Palast selbst empfohlenen royalen Speise: Eine tiefe Quiche mit einem knusprigen, leichten Teigmantel und delikaten Aromen von Spinat, Saubohnen und frischem Estragon. Sie kann warm oder kalt mit einem grünen Salat und gekochten neuen Kartoffeln gegessen werden – also perfekt für ein Krönungsessen!"