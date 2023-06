"Waren nie ein Paar": Verwirrung um Trennung von Peter Klein und Yvonne Woelke

Peter Klein ist wieder Single. Der Ex von Katzenberger-Mama Iris Klein ist nicht mehr mit Yvonne Woelke zusammen. Die Schauspielerin sagt sogar, dass es nie eine Beziehung gegeben hätte.

Neue Wendung im Liebesdreieck zwischen Peter Klein, Noch-Ehefrau Iris und Schauspielerin Yvonne Woelke: Anders als in den vergangenen Wochen und Monaten angenommen, sind der 56-Jährige und die TV-Darstellerin nicht mehr zusammen. Beziehungsweise, so richtig waren sie es wohl auch nie.

Das zumindest sagte Yvonne Woelke nun gegenüber der "Bild": "Peter und ich sind kein Paar und wir waren auch nie eines, auch wenn Iris Klein stets etwas anderes behauptet. Die Dreharbeiten mit Peter waren gut und anstrengend. Iris kann mir dankbar sein, dass ich ihre Rolle übernommen habe, sie hätte das gar nicht geschafft."

Peter Klein ist (wieder) Single. © imago/STAR-MEDIA

Nach Dschungelcamp: Peter Klein verlässt Iris – wegen Yvonne Woelke?

Aber der Reihe nach: Im Februar trennten sich Katzenberger-Mama Iris und Peter Klein nach über 20 Jahren Beziehung. Angeblich, weil sich Peter bei Dreharbeiten fürs Dschungelcamp in Yvonne Woelke verliebte. Aus dem Umfeld der beiden will "Bild" erfahren haben, dass die Schauspielerin seine Liebe nicht erwidern konnte – obwohl sie es versucht hatte.

Zudem heißt es, dass sich Yvonne Woelke vor allem an Peter Kleins Antriebslosigkeit störte. Dass sie ihn immer wieder motivieren musste, sei der Auslöser für viele Streits gewesen.

Keine Beziehung mit Yvonne Woelke: Peter Klein zeigt sich abgemagert und mitgenommen

Die beiden standen zuletzt für eine neue RTL-Show gemeinsam vor der Kamera. Die Produktionsarbeiten fanden im Rheinland statt – Peter Klein kehrte jedoch am Freitag in seine Wahl-Heimat Mallorca zurück. Yvonne Woelke dagegen blieb in Deutschland.

Dem Noch-Ehemann von Iris Klein macht die Trennung sichtbar zu schaffen. In einem Instagram-Post zeigt sich Peter Klein abgemagert und mitgenommen. Seine Worte klingen jedoch versöhnlich: "Ein paar Wochen älter, ein paar Kilo weniger, an Erfahrung reicher und glücklich, dass wir es gemeinsam gerockt haben und wir es für uns positiv beendet haben", schrieb der 56-Jährige etwas kryptisch.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

"Meine Reise hat erst begonnen": Peter Klein mit kryptischem Post

Dass seine Worte an Yvonne Woelke gerichtet sind, ist sehr wahrscheinlich. Schließlich verlinkte Peter Klein seine vermeintliche Ex auf dem Selfie. Die Zeit mit der Schauspielerin werde er in guter Erinnerung behalten: "Wieder etwas, was ich auf meinem Lebensweg in die Kiste der schönen Erinnerungen packen kann… meine Reise hat ja erst begonnen und ich hoffe, dass noch viele dieser tollen Ereignisse für mich bereitstehen und meine Kiste noch mehr Inhalt bekommt."

Kein großer Trennungsschmerz also? Dazu schreibt Peter Klein in seinem Post nichts, auch auf eine Anfrage der "Bild" antwortete er nicht. Wohl aber hatte Klein ein paar Wünsche für seine Follower übrig: "Ich wünsche allen da draußen, dass auch sie solch eine Kiste ihr Eigen nennen dürfen."

Gibt es jetzt ein Liebes-Comeback zwischen Iris und Peter Klein?

Yvonne Woelke blickt hingegen nach vorn. Für ihren "Vielleicht, vielleicht auch nicht"-Ex-Freund und seine Noch-Ehefrau Iris Klein hofft sie auf ein Liebes-Comeback: "Ich würde es den beiden sogar wünschen."

Ob Peter Klein und die Mutter von Daniela Katzenberger noch einmal zusammenfinden, ist nach der öffentlich ausgetragenen Schlammschlacht unklar. Gegenüber "Bild" zeigte sich Iris Klein tief verletzt über das Verhalten von Peter: "Die Lügen, die er verbreitet hat. Am Anfang hat er alles abgestritten, gesagt, dass er mich noch liebt."

Dennoch, eine neue Runde im Liebeskarussell der Kleins ist alles andere als ausgeschlossen.