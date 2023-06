Nach Interview: Peter Klein und Yvonne Woelke rechnen mit Iris Klein ab

Iris Klein rollt das Drama um Ex-Mann Peter Klein und Schauspielerin Yvonne Woelke in einem Interview erneut auf. Für die Katzenberger-Mama ist es der Abschluss der Geschichte. Sie ist glücklich mit ihrem neuen Freund. Peter und Yvonne hingegen holten auf Instagram zum Rundumschlag gegen Iris aus.

Iris Klein hat mit ihrem "Bild"-Interview erneut für Wirbel gesorgt. Besonders Peter Klein und Yvonne Woelke trafen die Aussagen sehr. Auf Instagram holten die beiden zur Attacke gegen Peters Ex-Frau aus. "So sieht die Story also aus wenn man Tatsachen verdreht, die Chronologie von Ereignissen ändert und ein paar bedeutsame Kleinigkeiten weglässt, während man geschickt erfundenen Details zufügt", schreibt Peter in einer Instagram-Story.

Am Ende stichelt er noch gegen Iris neue Beziehung: "So groß scheint das neue Glück also doch nicht zu sein, wenn man es für notwendig hält, die letzten Monate wieder aufzurollen." So ein Verhalten findet der Entertainer "einfach nur erbärmlich".

Yvonne Woelke: "Sie hat Peter Klein in der Öffentlichkeit kastriert"

Auch bei Yvonne Woelke scheint Iris einen Nerv getroffen zu haben. Die ist nach dem Interview der Katzenberger-Mama "sprachlos". Auf Instagram schreibt sie: "Diese schon pathologische Sucht nach Aufmerksamkeit und Zurschaustellung der eigenen Person sind beispiellos. Sie stellt sich immer als Opfer dar und nutzt ständig andere Menschen aus. Um eine Story für den eigenen Fame zu haben."

Yvonne Woelke behauptet in ihrer Story auch, dass sie nach Australien mit Iris telefoniert habe: "Am Telefon hat sie gesagt, dass sie seit über einem Jahr um ihre Ehe kämpfen würde". Dabei beharrt die Schauspielerin nach wie vor darauf, dass sie und Peter während des gemeinsamen Aufenthaltes als Begleitpersonen für Lucas Cordalis und Dschungelkönigin Djamila Rowe beim Dschungelcamp keine Affäre miteinander hatten.

"Hätte sie nicht ihren eigenen Mann so in den Dreck gezogen, wären Peter und sie heute wahrscheinlich noch zusammen. Aber ein emanzipierter Mann war zu viel für ihr Ego." "Sie hat ihn in der Öffentlichkeit kastriert. Wie sie sich darüber freut, so widerlich."

Iris Klein geht nicht auf die Vorwürfe ein

Auch Iris äußerte sich zu dem Interview, ging aber nicht auf Peter und Yvonne ein: "Vielen Dank für das positive Feedback zu meinem Interview. Ja, es war mein erstes Interview und wird auch mein letztes zu dieser Geschichte. Das ist jetzt alles Schnee von gestern."

Lachend fügt die Katzenberger-Mama noch hinzu: "Jetzt werden die betroffenen Hunde wieder bellen. Um ihr Leben. Aber das ist mir egal, ich gehe jetzt mit meinem Schatz Motorrad fahren".