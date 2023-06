Verstörende Bilder: Iris Klein zerkratzt Fernseher und zerstört Gitarren von Ex Peter

Blinde Zerstörungswut: Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein rastet aus, nachdem sie herausgefunden hat, dass Peter Klein mit Yvonne Woelke flirtet. Mit einem Messer zerkratzt sie den Fernseher und demoliert die Gitarren des Malers.

Iris Klein wohnt derzeit in einer Wohnung auf Mallorca

Es sind verstörende Bilder, die sich im Kopf festsetzen, nachdem Iris Klein (56) von ihrem Ausraster berichtet hat. Die Mutter von Kult-TV-Blondine Daniela Katzenberger (36) will nicht schweigen und nennt jetzt weitere Details über Peter Kleins (56) angebliches Fehlverhalten und die Trennung. Der 56-Jährige soll seit längerer Zeit mit Yvonne Woelke (41) liiert sein.

Mutter von Daniela Katzenberger: Ausraster auf Mallorca

Jetzt erklärt Iris Klein, wie sie ihrem untreuen Mann nach fast 20 Jahren Ehejahren auf die Schliche gekommen sein will. Sie hatte schon einen Verdacht, als Peter Klein mit Dschungelcamp-Kandidat und Schwiegersohn Lucas Cordalis nach Australien aufgebrochen sei. Zu "Bild" sagt Iris Klein: "Viele haben gedacht, ich spinne. Mein Bauchgefühl hat mich aber noch nie getäuscht. Als wir in Australien telefoniert haben, hatte ich das schon im Gefühl. Ich kenne diesen Mann in- und auswendig seit 20 Jahren. Ich sehe, wenn er mich belügt."

"Deinen Körper wieder spüren": SMS von Peter Klein an Yvonne Woelke geleakt?

Doch schon vor der Abreise nach Down Under habe es zwischen Iris und Peter Klein gekracht, wie die Mutter von Iris Klein nun schildert. Zu Hause auf Mallorca habe sie verdächtige Textnachrichten gelesen: "Er ist runtergegangen, hat Kaffee gemacht und sein Handy lag oben. Dann kam diese SMS von Yvonne Woelke. Ich sehe den Verlauf, wo er schreibt: 'Ich möchte deinen Körper wieder spüren. Und ich liebe dich.' Ich halte ihm diese WhatsApp hin und frage: 'Wer ist das?' Die Nummer war nur unter drei Buchstaben abgespeichert. Er sagte mir, das sei niemand. Und ich sagte: 'Du schreibst doch niemandem: Ich liebe dich.‘ Und dann bin ich weggefahren."

Verbindet nichts mehr: Die Eheleute Iris und Peter Klein © imago/Star-Media

Iris Klein sollte Untreue von Ehemann Peter nicht öffentlich machen

Angeblich habe Peter dann direkt bei Iris Klein während der Autofahrt angerufen. Er wolle ihr alles erklären, so Iris weiter. "Er hat gesagt: 'Ich gestehe dir alles, aber bitte mach das nicht öffentlich.'“

Yvonne Woelke soll mittlerweile mit Peter Klein in einer Beziehung sein. © imago images/STAR-MEDIA

Iris Klein gesteht: "Ich bin richtig ausgeflippt"

Aber Iris ging nicht auf Peter Kleins Betteln ein. Stattdessen veröffentlichte sie den Ehe-Zoff. Noch im Auto machte sie Peters Nachricht an Yvonne auf ihrem Instagram-Account publik. Außerdem beichtet Iris: "Ich bin richtig ausgeflippt. Ich habe dann erst mal seine Gitarren kaputt gemacht. Ich habe auch den Fernseher mit dem Messer zerkratzt."

Peter Klein kommentierte die bösen Vorwürfe zunächst nicht, dann nur zögerlich. Auf die Gerüchte in Australien angesprochen, wich er den Fragen aus. Iris verletzte diese, wie sie jetzt sagt: "Am Anfang hat er alles abgestritten, gesagt, dass er mich noch liebt." Am meisten enttäuscht sei sie von Lügen gewesen, die er verbreitet hat.