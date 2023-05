Neuer Streit bei Iris Klein und Yvonne Woelke: Promi-Damen fetzen sich wegen XXL-Tattoo

Was ist denn schon wieder bei den streitwütigen Promi-Damen Iris Klein und Yvonne Woelke los? Auf Instagram teilen die beiden erneut kräftig gegeneinander aus. Auslöser ist offenbar ein großes Tattoo, welches sich die Mutter von Daniela Katzenberger auf den Bauch stechen lässt.

Die vergangenen Tage war es ruhig im Zoff um Peter Klein, doch jetzt legen Ex Iris Klein und Angeblich-Freundin Yvonne Woelke wieder los. Natürlich muss der neueste Disput wieder öffentlich auf Instagram ausgetragen werden. Was hat das Bauch-Tattoo der Katzenberger-Mutter damit zu tun?

Yvonne Woelke gegen Iris Klein: "Ich wehre mich"

Der Zickenkrieg der beiden VIP-Grazien entwickelt sich zum Kasperletheater, denn inzwischen werden Kleinigkeiten als Vorwand genommen, um gegen die Konkurrentin auszuteilen – wie etwa die neue Tätowierung von Iris Klein. Die 55-Jährige verkündete vor wenigen Tagen, dass sie sich ein großes Bild auf ihren Bauch stechen lässt. Das stellt offenbar eine Steilvorlage für Yvonne Woelke dar, die in einem Instagram-Video darauf reagiert.

"Ich provoziere nicht, ich wehre mich", betont die angebliche Affäre von Peter Klein. "Ich mag absolut keine Menschen, die Unwahrheiten erzählen." Dabei deckt sie auf, dass sie Iris Klein bei einer Lüge ertappt habe. "Aus ihrer Familie wurde erzählt, dass sie ihre Bauchstraffungsnarbe tätowieren lässt", säuselt Yvonne Woelke weiter. "Aber nein, sie hat ja noch nie eine Bauchstraffung gehabt, das hat sie ja nie erwähnt. Das waren ja nur ihre Schwangerschaftsnarben." Die Mutter von Daniela Katzenberger tue ihr "ein bisschen leid".

Mutter von Daniela Katzenberger betont: "Ich lass mich nicht provozieren"

Und was sagt Iris Klein zu dem Vorwurf? Unkommentiert will sie das nicht stehen lassen und teilt ihrerseits ein Video in ihrer Instagram-Story. "Ich habe es nicht nötig, über andere herzuziehen", erklärt die 55-Jährige dazu und zitiert ein beliebtes Sprichwort: "Was stört es eine deutsche Eiche, wenn sich eine kleine Wildsau an ihr reibt und versucht, nach oben zu kommen". Sie wolle sich von ihrer Widersacherin "nicht provozieren" lassen, betont sie weiter. "Egal, wie oft meine Narbe auf war oder nicht, das hat niemanden zu interessieren. Das ist mein Körper und ich mache sowieso was ich will."

Eine Person, die sich aktuell aus dem Zoff raushält, ist Peter Klein. Der ehemalige Stiefvater von Daniela Katzenberger hat sich seit längerer Zeit nicht mehr öffentlich zu der Situation um Iris Klein und Yvonne Woelke geäußert. Vielleicht sollten sich die restlichen Beteiligten daran ein Beispiel nehmen.