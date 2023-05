Nach "Let's Dance": Anna Ermakova plant schon weitere Teilnahmen an Promi-Shows

Nur noch eine Show, dann ist für Anna Ermakova das TV-Abenteuer "Let's Dance" 2023 vorbei. Für die Tochter von Boris Becker ist das Format, unabhängig von einem möglichen Sieg, ein großer Triumph. Doch damit soll ihr Ausflug ins deutsche Fernsehen noch nicht vorbei sein. Was sind ihre Pläne für die Zukunft?

Anna Ermakova hat es ins Finale von "Let's Dance" 2023 geschafft. Doch was steht danach an?

Anna Ermakova hat das geschafft, wovon viele Promi-Kinder wohl insgeheim träumen. Durch ihre Teilnahme bei "Let's Dance" 2023 hat sie vom Stempel "Tochter von Boris Becker" befreit und glänzt mit hervorragender Leistung – dieses Mal geht es nur um ihre Leistung und Persönlichkeit. Doch kann sie ihre neu gewonnene Prominenz und Beliebtheit halten oder gar weiter ausbauen? Die 23-Jährige hat kurz vor dem Finale verraten, wie sie sich ihre berufliche Zukunft vorstellt.

Zahlreiche Anfragen: Anna Ermakova will Karriere im "Showbusiness" machen

Für die Karriere von Anna Ermakova könnte ein Sieg bei "Let's Dance" keine große Rolle spielen, denn mit ihren Darbietungen hat sie sich schon jetzt in die Herzen der Fans getanzt. Nach der letzten Show am Freitag (19. Mai) dürften ihr somit viele Türen offen stehen. Im Gespräch mit betont ihr Tanzpartner Valentin Lusin: "Sie sagt mir immer: 'Ich habe 100 Millionen Anfragen, ich habe noch nichts beantwortet.'" Tatsächlich sagt auch die Promi-Kandidatin, dass sie sich momentan hauptsächlich auf ihre Choreografie konzentriert. Anna Ermakova erklärt: "Am Ende des Tages ist mein Kopf so kaputt."

Doch trotz der Anstrengung durch das Training und die Vorbereitung auf die finale "Let's Dance"-Sendung hat sich Anna Ermakova bereits Gedanken dazu gemacht, wie sich ihre Karriere weiterentwickeln könnte. "Ich denke, im Moment mag ich lieber in Richtung Showbusiness gehen", erklärt sie nur wenige Tage vor ihrem letzten Tanz-Auftritt im Finale von "Let's Dance". "Ich mag es, zu performen und Leute damit glücklich zu machen." Dabei könne sich die 23-Jährige sogar vorstellen, ihr Leben in Deutschland zu führen. Allerdings will sie dafür noch eine große Hürde meistern, wie sie sagt: "Ich muss besser Deutsch lernen!"

Nach "Let's Dance": Welche TV-Shows sind für Anna Ermakova geeignet?

In welchen TV-Formaten könnte die Tochter von Boris Becker sich künftig präsentieren? Bislang hält sie ihre konkreten Pläne zurück, aber Sender von großen Shows dürften höchstwahrscheinlich bereits Interesse an einer möglichen Zusammenarbeit bekundet haben. Denkbar wären etwa Auftritte als Kandidatin in Promi-Sendungen wie "RTL Turmspringen", "Grill den Henssler" oder "Schlag den Star", denn dort kann sie erneut mit ihrer Leistung glänzen. Im Trash-Fernsehen wird man Anna Ermakova allerdings wohl nicht sehen. Wie man bei "Let's Dance" gesehen hat, wäre sie für Formate wie "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" oder "Kampf der Realitystars" aufgrund ihrer zurückhaltenden Art etwas fehlbesetzt.

Sieg bei "Let's Dance": So stehen Anna Ermakovas Chancen

Bevor sich die 23-Jährige voll in ihre Karriereplanung stürzen kann, wird sie im Finale von "Let's Dance" 2023 tanzen. Dort tritt sie gegen den ehemaligen Kunstturner Philipp Boy und Influencerin Julia Beautx an. Wird sich Anna Ermakova tatsächlich durchsetzen können? Ihre Chancen stehen laut einer sehr gut. Über 23.300 Befragten (Stand 17. Mai, 12.46 Uhr) sehen sie als klare Favoritin auf den Sieg – 56 Prozent haben für die Becker-Tochter gestimmt, 27 Prozent wollen Julia Beautx als Gewinnerin und 16 Prozent sehen Philipp Boy ganz vorne. Doch bis Freitag kann sich noch einiges ändern, es bleibt also weiterhin spannend.