Vorwurf gegen Lena Meyer-Landrut: "Warum hast du geklaut?"

Nach monatelanger Funkstille meldet sich Lena Meyer-Landrut mit neuen Platten zurück. Einer Künstlerin kommt ein Cover aber sehr bekannt vor und wirft der Sängerin vor, Ideen geklaut zu haben.

Lange Zeit war es ruhig um Lena Meyer-Landrut. Nachdem sie alle Beiträge auf ihrem Instagram-Kanal gelöscht hatte, meldet sie sich aktuell mit einem musikalischen Comeback zurück. Doch eine Kollegin wirft ihr dabei geistigen Diebstahl vor.

Hat Lena Meyer-Landrut Idee für neue Platte geklaut?

Die brasilianische Sängerin Dillon behauptet, Lena habe die Idee zu der EP "Kind" von ihr kopiert. "Meine Liebe, was ist passiert? Du hättest mich wissen lassen können, dass dir meine Arbeit, mein Team und meine Kunstrichtung gefällt. Wir hätten darüber sprechen und dir helfen können", schreibt die Künstlerin auf Facebook an ihre deutsche Kollegin gerichtet.

Dazu postet Dillon Bilder ihres Albums "Kind" und vergleicht es mit dem Cover von Lena Meyer-Landruts gleichnamiger EP. "Warum hast du geklaut? Den Titel? Das künstlerische Konzept? Die Fotografie? [...] Schäm dich", lautet der Vorwurf.

Fans sehen keine Ähnlichkeit bei Platten von Dillon und Lena Meyer-Landrut

Hat Lena Meyer-Landrut tatsächlich die Stilrichtung der brasilianischen Sängerin kopiert? Viele Fans von Dillon sehen zwar eine gewisse Ähnlichkeit in der Aufmachung der Platten, finden den Diebstahl-Vorwurf aber übertrieben. Ein Follower schreibt in den Kommentaren: "Ich sehe die Ähnlichkeit, aber ich denke ehrlich, dass die Cover nicht so ähnlich sind. Es gibt Unmengen von Künstlern, die bereits in einem solchen Stil Cover mit Blumen geschaffen haben. Ich will nicht gleichgültig klingen, aber das kommt mir etwas dramatisch vor."

Auch ein weiterer Fan glaubt nicht, dass Lena die Idee von Dillon geklaut hat. "Die Cover sehen nicht wirklich gleich aus, wenn wir ehrlich sind. Ich würde die Verbindung nie herstellen. Danke, dass du mich dazu gebracht hast, Lena zu entdecken. Sie ist talentiert!"

Lena Meyer-Landrut hat auf die Vorwürfe ihrer brasilianischen Kollegin bislang nicht reagiert.