Vorsichtiger Neuanfang für Simone Ballack: Sie kehrt in die Münchner Society zurück

Es ist ein großer Schritt nach vorn, dennoch geht Simone Mecky-Ballack diesen nur zögerlich. Am Dienstag zeigt sich die schöne 46-Jährige erstmals nach dem Unfalltod ihres Sohnes Emilio auf Society-Events in München. Ein vorsichtiger Neuanfang.

Willkommen zurück! Die Society empfängt Simone Mecky-Ballack (46) nach acht Monaten Auszeit wieder herzlich in ihrer Mitte. Nach dem schlimmen Schicksalsschlag im vergangenen Sommer ist es ein erstes, kleines Comeback in der Öffentlichkeit.

Simone Mecky-Ballack mit Society-Comeback in München

Die 46-Jährige hat sich am Dienstag ganz bewusst für zwei Aufritte auf dem roten Teppich entschieden. Zunächst besuchte Simone Mecky-Ballack den "H'ugo's Ladies Lunch" in Grünwald, um Uschi Glas' Verein "brotZeit" zu unterstützen. "Ganz bewusst habe ich mit Charity für Kinder angefangen", sagt Simone Mecky-Ballack zur AZ. 33.000 Euro kamen für bedürftige Kinder zusammen.

"Ich habe gute und schlechte Tage mit Ups und Downs"

Ein Outfit-Wechsel und eine Puder-Schicht später zeigte sich Simone Mecky-Ballack auch bei den Best Brands Awards im Bayerischen Hof. Dort wurden am Abend die besten Marken Deutschlands während einer großen Glamour-Gala ausgezeichnet. "Heute habe ich mich bereit gefühlt, aus meinem Alltag herauszukommen. Es muss ja weitergehen", gibt Simone Mecky-Ballack im AZ-Gespräch zu. Die Trauerbewältigung falle unterschiedlich aus. "Ich habe gute und schlechte Tage mit Ups und Downs", so die 46-Jährige ehrlich.

Der TV-Star wird bei den Best Brands Awards von Promi-Freundinnen wie Ex-Turnerin Magdalena Brzeska und Schauspielerin Mariella Ahrens unterstützt. Der AZ sagt Simone Mecky-Ballack: "Wir halten als Familie fest zusammen und auch viele Freunde haben mich in der schweren Zeit toll unterstützt – und machen es noch immer."

Acht Monate ist der Tod von Sohn Emilio jetzt schon her

Emilio Ballack starb im August 2021 bei einem tragischen Quad-Unfall im Urlaub in Portugal. Es ist das Schlimmste, was Eltern durchmachen können. Der Sohn von Simone und Ex-Mann Michael Ballack wurde nur 18 Jahre alt. Der Verlust des geliebten Kindes wiegt schwer.

Erst vor zwei Wochen gab Simone Mecky-Ballack via Instagram bekannt, mit welchen Anfeindungen sie im Netz zu kämpfen hat. Die unverschämte und zugleich dreiste Kritik einer Userin: "Ich verstehe nicht, dass du noch Kraft hast, dich zu schminken, Schmuck anzuziehen oder shoppen zu gehen. Also das sind die letzten Sachen, über die ich denken würde, nachdem mein Kind gestorben ist." Was für eine unglaubliche Bevormundung! Die 46-Jährige antwortete öffentlich: "Ja, es gibt sie, diese unfassbar dummen Menschen, die sich ein Urteil über jemanden oder deren Situation bilden, aufgrund von Social-Media-Posts, die nur einen Mini-Teil meines Lebens zeigen; Momentaufnahmen! So kurz wie ein Augenzwinkern! Der Tag hat aber 24 Stunden!"

Am 19. Geburtstag ihres geliebten Emilios schrieb Simone Mecky-Ballack: "Wer hätte ahnen können, dass dieses Bild dein letztes Geburtstagsbild sein würde. Ich vermisse dich jede Sekunde und ich weiß nicht, wie es jemals anders werden soll? Ich kämpfe mich jeden Tag durchs Leben für dich und deine Brüder."