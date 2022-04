"Best Brands Awards" in München: VIP-Auflauf bei Glamour-Gala im Bayerischen Hof

Es war der Abend der großen Marken und der schönen, erfolgreichen Frauen. Am Dienstagabend sind im Luxushotel Bayerischen Hof die "Best Brands Awards" vergeben worden.

In München wurden am Abend die "Best Brands Awards" verliehen. Das wollten sich zahlreiche Promis nicht entgehen lassen.

Wie bleibt eine Marke erfolgreich? Über diese Frage tauschten sich Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Entertainment bei den "Best Brands Awards" aus. Durch die Glamour-Gala im Bayerischen Hof führte Ex-"Tagesschau"-Sprecherin Linda Zervakis.

Marke und Personen: Alle wollen "authentisch" sein

Gekommen sind die Promis wegen der starken Marken-Auftritte – aber natürlich auch, um die eigene Person und deren Arbeit zu promoten. Wofür ihre Marke steht, beantworteten fast alle im AZ-Gespräch mit "Authentizität". Es ist ein Trend- und Unwort zugleich. Was ist schon authentisch im Jahr 2022? Ein Schein von Echtheit? Will man sich dadurch von anderen unterscheiden, die sich eigentlich für die Öffentlichkeit verstellen? Was aber, wenn alle betonen, authentisch zu sein? Kann man dann überhaupt noch "real"-sein?

Joachim Gauck hält Keynote bei den Best Brands Awards

Über seine Rolle als betagter Eröffnungsredner in einem jungen Umfeld scherzte Bundespräsident a.D. Joachim Gauck (82): "Warum musst Du eigentlich als alter Knacker hier sein, wo es so modern und trendig zugeht?" Gauck begeisterte den Saal, in dem er eine "mutige und entschlossene Bundesregierung" während des Ukraine-Kriegs fordert. "Wir müssen uns klar an die Seite derer stellen, die überfallen sind." Ein emotionaler Gänsehaut-Applaus brandete durch den Saal. Vor allem Ex-Nationalspieler Bastian Schweinsteiger freute sich besonders auf ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Bundespräsidenten: "Herrn Gauck hab ich 2014 in der Kabine in Rio das letzte Mal gesehen." Damals war Deutschland in Rio de Janeiro nach einem Sieg über Argentinien Fußball-Weltmeister geworden.

Gewinner der "Best Brands Awards" 2022 stehen fest

Als einziger Marketingpreis misst Best Brands auf Basis einer repräsentativen empirischen Studie von GfK die Stärke einer Marke an zwei Kriterien: am tatsächlichen wirtschaftlichen Markterfolg sowie an der Attraktivität der Marke in der Wahrnehmung der Verbraucher.

Die Kategorie "Best Brand Overall" gewann Sony Playstation. Auf Platz 2 folgt Bosch und auf Platz 3 Samsung.

Der Preis für die "Best Brand Food & Beverages” ging an die pflanzlichen Produkte von Rügenwalder Mühle. Dann folgen die Bio-Marke Alnatura sowie die salzigen Snacks von Funny-Frisch.

Die dritte Kategorie war der von Corona hart getroffenen Tourismus-Branche gewidmet. Als "Best Brand Travel" wurde das Online-Reiseportal booking.com ausgezeichnet. Die Top 3 komplettieren der Reiseveranstalter TUI sowie der Kreuzfahrt-Marke Aida Cruises.

In der vierten Kategorie, der "Best Hybrid Brand", wurden Marken prämiert, denen es am besten gelingt, die virtuelle und reale Welt im Markenerlebnis nahtlos miteinander zu verknüpfen. Überzeugt hat hier das Logistik- und Transportunternehmen DHL. Dem Sieger folgen Media Markt auf Platz 2 sowie Sony Playstation auf Platz 3.

